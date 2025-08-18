Рейтинг@Mail.ru
Москалькова договорилась о встрече с украинским омбудсменом - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 18.08.2025 (обновлено: 13:31 18.08.2025)
Москалькова договорилась о встрече с украинским омбудсменом
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе, где планируется определить дату возвращения курян."Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения курян - ред.)", - сказала Москалькова журналистам.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе, где планируется определить дату возвращения курян.
"Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения курян - ред.)", - сказала Москалькова журналистам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины
8 августа, 13:21
 
