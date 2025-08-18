https://ria.ru/20250818/moskalkova-2036045501.html
Москалькова договорилась о встрече с украинским омбудсменом
Москалькова договорилась о встрече с украинским омбудсменом - РИА Новости, 18.08.2025
Москалькова договорилась о встрече с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о встрече на этой... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе, где планируется определить дату возвращения курян."Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения курян - ред.)", - сказала Москалькова журналистам.
