В Череповце задержали мошенника, думавшего, что занимается волонтерством

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полиция задержала в Череповце юношу, который забрал у пенсионеров и перевел на счета мошенников более двух миллионов рублей, думая, что занимается волонтёрством, сообщает МВД Медиа. "Юноша, который забирал деньги у пенсионеров, думая, что занимается волонтёрством, задержан в Череповце. Им оказался 19-летний житель Вологды. Посыльного задержали перед подъездом одного из потерпевших у дома в Череповце сразу же после передачи конверта с деньгами", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что молодой человек сам стал жертвой обмана. Сначала ему позвонили якобы из сотовой компании с просьбой продлить договор обслуживания. Позже неизвестный представился сотрудником госучреждения и сообщил о взломе его личного кабинета на "Госуслугах". Чтобы избежать якобы грозящей ему уголовной ответственности, юноша согласился выполнять "задания" через мессенджер. "За месяц он забрал более двух миллионов рублей у четырёх пенсионеров в Вологде и Череповце, переводя деньги на счета злоумышленников через банкоматы. Пожилые люди верили, что передают сбережения для декларирования, а парень был уверен, что помогает нуждающимся", - уточнили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по эпизодам мошенничества по части второй и четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
