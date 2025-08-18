https://ria.ru/20250818/moldavija-2036092372.html

Кишинев совершает преступление против народа, заявили в Молдавии

Кишинев совершает преступление против народа, заявили в Молдавии

Дискриминация избирателей в Приднестровье со стороны Кишинева является преступлением против народа, заявила оппозиционная партия социалистов Молдавии. РИА Новости, 18.08.2025

КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Дискриминация избирателей в Приднестровье со стороны Кишинева является преступлением против народа, заявила оппозиционная партия социалистов Молдавии. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "Сегодня мы вынуждены самым решительным образом заявить: действия нынешней власти в отношении жителей Приднестровья — это не политика, а откровенное издевательство над принципами демократии, прав человека и самой Конституцией. Майя Санду и ее партия сознательно проводят политику сегрегации, лишая более 260 тысяч граждан Молдавии их законного права голоса. Это не просто дискриминация — это преступление против собственного народа... Ограничение числа избирательных участков, блокирование мостов, вмешательство полиции, физическая невозможность участия в выборах — всё это превращает грядущие выборы в фарс... Это заложенная властью бомба под страну", - говорится в заявлении, размещенном на сайте соцпартии. Социалисты отметили, что направят официальный запрос в Конституционный суд, требуя дать правовую оценку действиям власти. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

