https://ria.ru/20250818/modi-2036099941.html
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:00:00+03:00
2025-08-18T17:00:00+03:00
2025-08-18T17:02:00+03:00
индия
аляска
в мире
россия
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Владимир Путин рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250818/evrosoyuz-2036095416.html
индия
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, аляска, в мире, россия, нарендра моди, владимир путин
Индия, Аляска, В мире, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске
Путин обсудил с премьером Индии Моди российско-американский саммит на Аляске