Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске
17:00 18.08.2025
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Владимир Путин рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении.
Путин обсудил с премьером Индии саммит на Аляске

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Владимир Путин рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении.
