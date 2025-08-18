Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина наступил на мину - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 18.08.2025 (обновлено: 11:59 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/mina-2036021675.html
В Курской области мужчина наступил на мину
В Курской области мужчина наступил на мину - РИА Новости, 18.08.2025
В Курской области мужчина наступил на мину
Мужчина наступил на мину ВСУ в курском Суджанском районе, с неполной травматической ампутацией левой стопы он доставлен в областную больницу, сообщил врио... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:57:00+03:00
2025-08-18T11:59:00+03:00
происшествия
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ в курском Суджанском районе, с неполной травматической ампутацией левой стопы он доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Вчера вечером мужчина наступил на взрывное устройство в Суджанском районе. В результате детонации у 44-летнего пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчина доставлен в курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. "Уважаемые жители, напоминаю, что часть населенных пунктов приграничья всё ещё остается усеянной неразорвавшимися боеприпасами. Наши саперы работают над разминированием территории, но пока там до сих пор небезопасно. Пожалуйста, не рискуйте собой и не возвращайтесь в приграничье - это реальная угроза вашей жизни и здоровью!", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина наступил на мину

В Курской области мужчина потерял часть стопы, наступив на украинскую мину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ в курском Суджанском районе, с неполной травматической ампутацией левой стопы он доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"Растёт число жертв украинских преступлений. Вчера вечером мужчина наступил на взрывное устройство в Суджанском районе. В результате детонации у 44-летнего пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина доставлен в курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
"Уважаемые жители, напоминаю, что часть населенных пунктов приграничья всё ещё остается усеянной неразорвавшимися боеприпасами. Наши саперы работают над разминированием территории, но пока там до сих пор небезопасно. Пожалуйста, не рискуйте собой и не возвращайтесь в приграничье - это реальная угроза вашей жизни и здоровью!", - добавил врио губернатора региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала