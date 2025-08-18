https://ria.ru/20250818/mina-2036021675.html

В Курской области мужчина наступил на мину

В Курской области мужчина наступил на мину

КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ в курском Суджанском районе, с неполной травматической ампутацией левой стопы он доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Вчера вечером мужчина наступил на взрывное устройство в Суджанском районе. В результате детонации у 44-летнего пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчина доставлен в курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. "Уважаемые жители, напоминаю, что часть населенных пунктов приграничья всё ещё остается усеянной неразорвавшимися боеприпасами. Наши саперы работают над разминированием территории, но пока там до сих пор небезопасно. Пожалуйста, не рискуйте собой и не возвращайтесь в приграничье - это реальная угроза вашей жизни и здоровью!", - добавил врио губернатора региона.

суджанский район

