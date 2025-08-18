https://ria.ru/20250818/mina-2035969464.html

Боец спас свою группу от подрыва на мине

Боец спас свою группу от подрыва на мине - РИА Новости, 18.08.2025

Боец спас свою группу от подрыва на мине

Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину...

ТОКМАК, 18 авг - РИА Новости. Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть автомобиль, спасая расчет FPV в районе населённого пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости старший водитель подразделения с позывным "Механик". Командир подразделения с позывным "Депутат" пояснил, что автомобиль УАЗ вез расчет FPV для смены личного состава на линии боевого соприкосновения, а также продукты питания и боекомплект. "По дороге за 15 минут до проезда противник с помощью "Бабы-Яги" (дрон ВСУ - ред.) заминировал подъезды дистанционным минированием. Магнитными минами. Наш УАЗик подорвался на мине", - рассказал "Депутат". Старший водитель подразделения отметил, что он в последний момент сумел разглядеть в свете фар на обочине дороги небольшую магнитную мину, которая срабатывает при приближении к ней тяжелых металлических объектов. По его словам, он сориентировался и совершил маневр в сторону, чтобы не допустить подрыва под днищем автомобиля. "На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой - разворотило бы нам (всю машину - ред.)", - рассказал "Механик". Он вспоминает, что сразу после взрыва группа начала выносить боекомплект, предназначавшийся для бойцов на линии боевого соприкосновения. Сам "Механик" также участвовал в оказании помощи товарищам, несмотря на полученные при взрыве травмы. "Машины передок горел, салон горел. Надо выполнять дальше задание. Не заметил ни боли, ничего. Выполнял задачу. Это наша боевая задача. Надо в дальнейшем выполнять ее. Без БК (боекомплект - ред.) мы бы ничего не сделали. А задачу мы продолжили. Успешно", - рассказал "Механик".

"На повороте заметил мину". Водитель подразделения БПЛА спас расчет в Запорожской области Водитель подразделения БПЛА за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть автомобиль, спасая расчет FPV в районе населенного пункта Работино Запорожской области. "На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой - разворотило бы нам (всю машину)", - рассказал РИА Новости сам водитель с позывным "Механик". 2025-08-18T04:48 true PT5M22S

