Боец спас свою группу от подрыва на мине - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 18.08.2025 (обновлено: 15:12 18.08.2025)
Боец спас свою группу от подрыва на мине
Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину... РИА Новости, 18.08.2025
ТОКМАК, 18 авг - РИА Новости. Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть автомобиль, спасая расчет FPV в районе населённого пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости старший водитель подразделения с позывным "Механик". Командир подразделения с позывным "Депутат" пояснил, что автомобиль УАЗ вез расчет FPV для смены личного состава на линии боевого соприкосновения, а также продукты питания и боекомплект. "По дороге за 15 минут до проезда противник с помощью "Бабы-Яги" (дрон ВСУ - ред.) заминировал подъезды дистанционным минированием. Магнитными минами. Наш УАЗик подорвался на мине", - рассказал "Депутат". Старший водитель подразделения отметил, что он в последний момент сумел разглядеть в свете фар на обочине дороги небольшую магнитную мину, которая срабатывает при приближении к ней тяжелых металлических объектов. По его словам, он сориентировался и совершил маневр в сторону, чтобы не допустить подрыва под днищем автомобиля. "На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой - разворотило бы нам (всю машину - ред.)", - рассказал "Механик". Он вспоминает, что сразу после взрыва группа начала выносить боекомплект, предназначавшийся для бойцов на линии боевого соприкосновения. Сам "Механик" также участвовал в оказании помощи товарищам, несмотря на полученные при взрыве травмы. "Машины передок горел, салон горел. Надо выполнять дальше задание. Не заметил ни боли, ничего. Выполнял задачу. Это наша боевая задача. Надо в дальнейшем выполнять ее. Без БК (боекомплект - ред.) мы бы ничего не сделали. А задачу мы продолжили. Успешно", - рассказал "Механик".
ТОКМАК, 18 авг - РИА Новости. Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть автомобиль, спасая расчет FPV в районе населённого пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости старший водитель подразделения с позывным "Механик".
Командир подразделения с позывным "Депутат" пояснил, что автомобиль УАЗ вез расчет FPV для смены личного состава на линии боевого соприкосновения, а также продукты питания и боекомплект.
"По дороге за 15 минут до проезда противник с помощью "Бабы-Яги" (дрон ВСУ - ред.) заминировал подъезды дистанционным минированием. Магнитными минами. Наш УАЗик подорвался на мине", - рассказал "Депутат".
Старший водитель подразделения отметил, что он в последний момент сумел разглядеть в свете фар на обочине дороги небольшую магнитную мину, которая срабатывает при приближении к ней тяжелых металлических объектов. По его словам, он сориентировался и совершил маневр в сторону, чтобы не допустить подрыва под днищем автомобиля.
"На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой - разворотило бы нам (всю машину - ред.)", - рассказал "Механик".
Он вспоминает, что сразу после взрыва группа начала выносить боекомплект, предназначавшийся для бойцов на линии боевого соприкосновения. Сам "Механик" также участвовал в оказании помощи товарищам, несмотря на полученные при взрыве травмы.
"Машины передок горел, салон горел. Надо выполнять дальше задание. Не заметил ни боли, ничего. Выполнял задачу. Это наша боевая задача. Надо в дальнейшем выполнять ее. Без БК (боекомплект - ред.) мы бы ничего не сделали. А задачу мы продолжили. Успешно", - рассказал "Механик".
