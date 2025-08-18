https://ria.ru/20250818/mid-2036143870.html
МИД России призвал Лондон отказаться от политических гамбитов
МИД России призвал Лондон отказаться от политических гамбитов - РИА Новости, 18.08.2025
МИД России призвал Лондон отказаться от политических гамбитов
Британии, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, стоит отказаться от политических гамбитов и не мешать работе российских и... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британии, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, стоит отказаться от политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков, заявили в МИД РФ. "Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. При этом отмечается, что своей нынешней политикой Лондон не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем, надменно и самоуверенно продлевает страдания украинцев. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
