Microsoft грозит штраф до четырех миллионов рублей

Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости."В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах.Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября.Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы.Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

