Microsoft грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 18.08.2025
14:40 18.08.2025
Microsoft грозит штраф до четырех миллионов рублей
Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости."В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах.Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября.Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы.Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября.
Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
