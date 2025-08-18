Ефимов: в Москве ведется массовое строительство метро
Заммэра Москвы Ефимов: в столице одновременно строятся сразу три линии метро
В Москве ведется массовое строительство метро, в настоящий момент в стадии реализации находятся сразу три линии – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Кроме того, в центре города возводят станцию "Достоевская". А ведь метрополитен – это не только удобное средство передвижения по городу: новые станции и пересадки стимулируют комплексное развитие районов, вокруг новых транспортных узлов появляются жилые кварталы, бизнес-центры, общественные пространства, социальная инфраструктура и, как следствие, новые рабочие места.
Активными темпами
Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали уже 256 километров линий метрополитена, возвели 123 станции, 13 электродепо метро и построили МЦК. Но метростроевцы не собираются останавливаться на достигнутом.
До 2030 года в городе планируется построить более 30 новых станций метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Строительство новых линий и станций не останавливается ни на один день. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Кроме того, уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее", – отметил он.
Помимо этого, уже сейчас градостроительный комплекс прорабатывает возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя Москвы метро в пешей доступности, добавил Ефимов.
Рублево-Архангельская
Рублево-Архангельская линия метро протяженностью почти 30 километров позволит москвичам и гостям столицы доехать от "Москва-Сити" (бывшая станция "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро (БКЛ)) до делового кластера "СберСити" в Рублево-Архангельском, а в перспективе – до подмосковного Красногорска.
На ней будет 12 станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублёво-Архангельское", "Ильинская", а в перспективе – "Красногорск" и "Изумрудные холмы".
Из них две станции уже были открыты в 2018 году в составе БКЛ: "Деловой центр", "Шелепиха". Сейчас в процессе строительства находятся восемь станций: "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Открытие первых станций запланировано на 2026 год, полное открытие линии (до станции "Ильинская") – 2027 год.
С Рублево-Архангельской линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Линия позволит улучшить транспортное обслуживание около 1 миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы: Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники и Кунцево. Улучшится транспортная ситуация для более чем 100 тысяч жителей Московской области.
Метро свяжет два деловых квартала: ММДЦ "Москва-Сити" и смарт-район "СберСити" в Рублево-Архангельском. На станции "Деловой центр" пассажиры смогут пользоваться инфраструктурой "Москва-Сити" – одного из крупнейших транспортных хабов города.
Появятся новые варианты поездок по городу с удобными пересадками на Большую кольцевую, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии метро и МЦК. Станет проще добираться до перспективного района "СберСити" в Рублево-Архангельском, а также будет удобнее доезжать до популярных мест отдыха в районе Строгино.
Кроме того, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро. Также сократится интенсивность движения автотранспорта по Рублевскому шоссе и проспекту Маршала Жукова – это улучшит экологическую ситуацию на северо-западе Москвы.
Бирюлевская
Эта линия московского метро протяженностью более 22 километров пройдет от ЗИЛ до районов Западного и Восточного Бирюлёво. На ней будет 10 станций: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлёво".
Со станций этой линии можно будет пересесть на станции Троицкой линии, Замоскворецкой линий, МЦК, БКЛ и на перспективную станцию второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и Павелецкого направления ж/д.
В основном линия будет обслуживать жителей юга столицы. Метро впервые придет на территорию районов Бирюлево: Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030 году будет проживать порядка 260 тысяч человек.
Линия позволит значительно улучшить транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное.
Сейчас здесь строятся три станции – "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта котлованов. На всех остальных будущих станциях Бирюлевской линии ведутся работы подготовительного этапа.
Частично тоннели линии пройдут под руслом Москвы-реки, что является сложной инженерной задачей.
Троицкая
Строительство и ввод Троицкой линии ведутся поэтапно. В 2024 году в два этапа, в сентябре и декабре, были открыты участки первой очереди – от станции "Новаторская" до "Новомосковской" общей протяженностью 16 километров. Эта линия станет самой протяженной за МКАД.
21 июня 2025 года состоялся технический пуск участка "Новаторская" – "ЗИЛ" протяженностью 9,7 километра. Здесь строятся четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Этот участок линии планируется открыть в сентябре 2025 года – ко Дню города.
Новый участок улучшит транспортное обслуживание еще около 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный и Ломоносовский. Для них поездки в центр города станут в полтора-два раза быстрее и сократятся на 10–15 минут.
В перспективе в 2029 году на линии будет открыто еще шесть станций линии: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". На ней будет пять пересадок: две на МЦК, на Калужско-Рижскую линию, на Большую кольцевую линию (БКЛ) и на Сокольническую линию. А в перспективе будет организована еще и пересадка на Бирюлевскую линию – на станции "ЗИЛ".
В районах, где проходит Троицкая линия, живут почти два миллиона человек. У них появятся десятки вариантов новых маршрутов для поездок по городу, люди смогут существенно экономить время в пути. Так, жители Троицка станут добираться до БКЛ и МЦК в два раза быстрее – за 35 и 45 минут соответственно. Вместе с тем возможность использовать дополнительную линию метро также получат районы, расположенные рядом с Ленинским проспектом.
Кроме того, линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также на Бутовскую линию. Снизится интенсивность движения автотранспорта по расположенным рядом дорогам, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в городе.
В перспективе существенно улучшится транспортная доступность населенного пункта Красная Пахра и расположенных в нем важных городских объектов: крупнейшего в Европе электробусного парка, завода по изготовлению тяговых аккумуляторов и центра технического обслуживания городского и коммерческого транспорта "КамАЗ".
Станция "Достоевская"
Метростроевцы также ведут строительные работы и в центре столицы, возводя станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро, которая станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии. Она будет пересадочной с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии.
Станция возводится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Станционный комплекс расположится вдоль Суворовской площади, в районе примыкания к нему улиц Самотечной и Дурова и под Екатерининским сквером.
В подземном переходе станции впервые в московском метро появятся траволаторы – движущиеся бесступенчатые полосы.
В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Тверской, Мещанский и Марьина Роща с населением около 200 тысяч человек. Значительно сократится путь от метро до комплекса "Олимпийский" – с 10 минут до 1. Благодаря созданию пересадочного узла новые более быстрые и удобные маршруты по городу получат сотни тысяч пассажиров Люблинско-Дмитровской линии метро. До 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.
Кроме того, свободнее станет и единственная на сегодня пересадка между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями ("Курская" – "Чкаловская") – снижение нагрузки на нее составит до 25%.
Большие перспективы
Власти Москвы строят планы и по продлению уже существующих линий метро. Так, было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Недавно началась подготовка проекта планировки территории для продления сюда Сокольнической линии.
Сейчас для жителей Ярославского района ближайшей станцией метрополитена является "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав удобный и быстрый маршрут для горожан.
Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5-10 минут. Участок протяженностью 8,5 километра будет включать две станции с проектными названиями "МГСУ" и "Ярославская".
Кроме того, в дальнейшем власти Москвы рассматривают возможность продления Сокольнической, Солнцевской и Бирюлевской линий на юго-запад.