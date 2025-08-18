https://ria.ru/20250818/makron-2036176793.html
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы - РИА Новости, 18.08.2025
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "важным" организацию трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:00:00+03:00
2025-08-18T23:00:00+03:00
2025-08-18T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628087_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eb1e3ab4f561e146b8071ad749c2b22f.jpg
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "важным" организацию трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако также выступил за проведение четырехсторонней встречи с участием Европы "Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить вопрос. И кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, необходимо будет провести четырехстороннюю встречу, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал Макрон на встрече лидеров стран Европы с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трансляцию вёл телеканал Fox News. Президент Франции, поставлявшей Украине оружие, включая наступательное, заявил, что в последние годы якобы очень "усердно работал, чтобы добиться надежного и длительного мира". В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
украина
европа
франция
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628087_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1633a0647146090c35084a8f3b559fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, сша, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, США, Россия, Владимир Путин
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы
Макрон выступил за четырехстороннюю встречу по Украине с участием Европы