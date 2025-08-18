Рейтинг@Mail.ru
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 18.08.2025 (обновлено: 23:01 18.08.2025)
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы - РИА Новости, 18.08.2025
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "важным" организацию трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости, 18.08.2025
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "важным" организацию трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако также выступил за проведение четырехсторонней встречи с участием Европы "Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить вопрос. И кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, необходимо будет провести четырехстороннюю встречу, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал Макрон на встрече лидеров стран Европы с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трансляцию вёл телеканал Fox News. Президент Франции, поставлявшей Украине оружие, включая наступательное, заявил, что в последние годы якобы очень "усердно работал, чтобы добиться надежного и длительного мира". В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Новости
Макрон захотел встречи по Украине с участием Европы

Макрон выступил за четырехстороннюю встречу по Украине с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "важным" организацию трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, однако также выступил за проведение четырехсторонней встречи с участием Европы
"Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить вопрос. И кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, необходимо будет провести четырехстороннюю встречу, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал Макрон на встрече лидеров стран Европы с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трансляцию вёл телеканал Fox News.
Президент Франции, поставлявшей Украине оружие, включая наступательное, заявил, что в последние годы якобы очень "усердно работал, чтобы добиться надежного и длительного мира".
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
