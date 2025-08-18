Рейтинг@Mail.ru
Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения
18.08.2025
Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения
Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения - РИА Новости, 18.08.2025
Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения
Адвокат журналистки Наташи Рей, преследуемой во Франции за слова о трансгендерности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, сообщил РИА Новости, что РИА Новости, 18.08.2025
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Адвокат журналистки Наташи Рей, преследуемой во Франции за слова о трансгендерности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, сообщил РИА Новости, что передаст материалы дела американской ведущей Кэндис Оуэнс, против которой чета Макрон подала иск, отметив, что за ложные обвинения в США "грозит существенный тюремный срок". "Надо понимать, что в США, если вы пытаетесь добиться приговора человека, используя фальсифицированные средства, вам может угрожать существенный тюремный срок. И в данном случае это так, потому что поданная жалоба против Кэндис Оуэнс основывается на судебных решениях против Наташи Рэй, которые являются мошенническими", - отметил адвокат. Он сообщил, что намерен установить контакт с Оуэнс и ее адвокатами, "чтобы передать им все материалы и доказательства того, что эти судебные решения сфальсифицированы, и что Макрон об этом хорошо знает". В июле газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Об этом рассказывается в восьмисерийном выпуске на ее канале в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в прошлом году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Адвокат журналистки Наташи Рей, преследуемой во Франции за слова о трансгендерности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, сообщил РИА Новости, что передаст материалы дела американской ведущей Кэндис Оуэнс, против которой чета Макрон подала иск, отметив, что за ложные обвинения в США "грозит существенный тюремный срок".
"Надо понимать, что в США, если вы пытаетесь добиться приговора человека, используя фальсифицированные средства, вам может угрожать существенный тюремный срок. И в данном случае это так, потому что поданная жалоба против Кэндис Оуэнс основывается на судебных решениях против Наташи Рэй, которые являются мошенническими", - отметил адвокат.
На Западе потребовали жестко наказать Макрона из-за Украины
13 августа, 14:57
На Западе потребовали жестко наказать Макрона из-за Украины
13 августа, 14:57
Он сообщил, что намерен установить контакт с Оуэнс и ее адвокатами, "чтобы передать им все материалы и доказательства того, что эти судебные решения сфальсифицированы, и что Макрон об этом хорошо знает".
В июле газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Об этом рассказывается в восьмисерийном выпуске на ее канале в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в прошлом году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Жители города на юге Франции недовольны приездом Макрона, пишут СМИ
Вчера, 15:51
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону
8 августа, 22:02
 
