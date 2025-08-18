https://ria.ru/20250818/makron-2036086774.html

Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения

Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения - РИА Новости, 18.08.2025

Адвокат пригрозил Макрону тюремным сроком за ложные обвинения

Адвокат журналистки Наташи Рей, преследуемой во Франции за слова о трансгендерности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, сообщил РИА Новости, что РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:03:00+03:00

2025-08-18T16:03:00+03:00

2025-08-18T16:03:00+03:00

в мире

сша

франция

европа

эммануэль макрон

кэндис оуэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034629190_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8a38235f963bf183295d4df0e45d986.jpg

ПАРИЖ, 18 авг – РИА Новости. Адвокат журналистки Наташи Рей, преследуемой во Франции за слова о трансгендерности супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон, сообщил РИА Новости, что передаст материалы дела американской ведущей Кэндис Оуэнс, против которой чета Макрон подала иск, отметив, что за ложные обвинения в США "грозит существенный тюремный срок". "Надо понимать, что в США, если вы пытаетесь добиться приговора человека, используя фальсифицированные средства, вам может угрожать существенный тюремный срок. И в данном случае это так, потому что поданная жалоба против Кэндис Оуэнс основывается на судебных решениях против Наташи Рэй, которые являются мошенническими", - отметил адвокат. Он сообщил, что намерен установить контакт с Оуэнс и ее адвокатами, "чтобы передать им все материалы и доказательства того, что эти судебные решения сфальсифицированы, и что Макрон об этом хорошо знает". В июле газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Об этом рассказывается в восьмисерийном выпуске на ее канале в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в прошлом году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035024435.html

https://ria.ru/20250817/frantsiya-2035917056.html

https://ria.ru/20250808/frantsiya-2034249363.html

сша

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, европа, эммануэль макрон, кэндис оуэнс