Адвокат усомнился в победе Брижит Макрон в процессе против журналистки Рей
16:03 18.08.2025
Адвокат усомнился в победе Брижит Макрон в процессе против журналистки Рей
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. У супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон крайне мало шансов выиграть процесс против журналистки Наташи Рей, которую она обвиняет в клевете из-за заявлений о ее поле, в кассационном суде Франции после оправдательного приговора апелляционного суда, заявил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, ранее заявившую, что первая леди родилась мужчиной. Суд счёл, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. "Брижит Макрон думает, что она сможет выиграть дело, она полагает, что судьи в кассационном суде у них в кармане. Но у них нет ни единого шанса, решение апелляционного суда показательно, а приговор первой инстанции был вынесен за заявления, которые Наиаша Рей никогда не произносила. Так что у иска Брижит Макрон крайне мало шансов. И это будет крайне унизительно для неё", - сказал РИА Новости Данглеан. Он добавил, что Рей инициировала специальную судебную процедуру с требованием признать изначальное решение коррекционного трибунала Парижа ложным. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. У супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон крайне мало шансов выиграть процесс против журналистки Наташи Рей, которую она обвиняет в клевете из-за заявлений о ее поле, в кассационном суде Франции после оправдательного приговора апелляционного суда, заявил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, ранее заявившую, что первая леди родилась мужчиной. Суд счёл, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит
3 августа, 08:00
"Брижит Макрон думает, что она сможет выиграть дело, она полагает, что судьи в кассационном суде у них в кармане. Но у них нет ни единого шанса, решение апелляционного суда показательно, а приговор первой инстанции был вынесен за заявления, которые Наиаша Рей никогда не произносила. Так что у иска Брижит Макрон крайне мало шансов. И это будет крайне унизительно для неё", - сказал РИА Новости Данглеан.
Он добавил, что Рей инициировала специальную судебную процедуру с требованием признать изначальное решение коррекционного трибунала Парижа ложным.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Бриджит Макрон унизила супруга во время официального визита в Великобританию - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Брижит Макрон в очередной раз публично унизила супруга
12 июля, 11:04
 
