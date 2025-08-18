https://ria.ru/20250818/makron-2036086586.html

Адвокат усомнился в победе Брижит Макрон в процессе против журналистки Рей

Адвокат усомнился в победе Брижит Макрон в процессе против журналистки Рей - РИА Новости, 18.08.2025

Адвокат усомнился в победе Брижит Макрон в процессе против журналистки Рей

У супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон крайне мало шансов выиграть процесс против журналистки Наташи Рей, которую она обвиняет в клевете из-за... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:03:00+03:00

2025-08-18T16:03:00+03:00

2025-08-18T17:02:00+03:00

в мире

париж

франция

сша

брижит макрон

эммануэль макрон

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030769354_0:0:2368:1332_1920x0_80_0_0_9c360cd970472f8029ed67a63fe1f36d.jpg

ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. У супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон крайне мало шансов выиграть процесс против журналистки Наташи Рей, которую она обвиняет в клевете из-за заявлений о ее поле, в кассационном суде Франции после оправдательного приговора апелляционного суда, заявил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, ранее заявившую, что первая леди родилась мужчиной. Суд счёл, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. "Брижит Макрон думает, что она сможет выиграть дело, она полагает, что судьи в кассационном суде у них в кармане. Но у них нет ни единого шанса, решение апелляционного суда показательно, а приговор первой инстанции был вынесен за заявления, которые Наиаша Рей никогда не произносила. Так что у иска Брижит Макрон крайне мало шансов. И это будет крайне унизительно для неё", - сказал РИА Новости Данглеан. Он добавил, что Рей инициировала специальную судебную процедуру с требованием признать изначальное решение коррекционного трибунала Парижа ложным. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20250803/makron-2032893774.html

https://ria.ru/20250712/makron-2028734837.html

париж

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, сша, брижит макрон, эммануэль макрон, youtube