https://ria.ru/20250818/makron-2036012469.html
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо - РИА Новости, 18.08.2025
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо
Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется страхом населения перед войной и утрирует риск ее наступления для достижения целей собственной повестки, заявил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:12:00+03:00
2025-08-18T11:12:00+03:00
2025-08-18T11:12:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
эммануэль макрон
флориан филиппо
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_663d8deefe3e57efdcb82990b03d7568.jpg
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется страхом населения перед войной и утрирует риск ее наступления для достижения целей собственной повестки, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По итогам видеосовещания стран "коалиции желающих" Макрон заявил, что "те, кто думают, что можно жить свободно, словно войны нет" ... "подготавливают завтрашнее поражение". "Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки; они хотят войны, чтобы преобразовать ЕС в государство и наделить его "европейской армией", - написал Филиппо в соцсети X*. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250817/zakharova-2035948032.html
https://ria.ru/20250816/soglashenie-2035778989.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd95a7def48d0e64fe007e7aae8df6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, флориан филиппо, владимир путин, нато, патриот, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, Патриот, Евросоюз
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо
Филиппо: Макрон использует страх французов перед войной и утрирует ее риск