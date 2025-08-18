Рейтинг@Mail.ru
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо - РИА Новости, 18.08.2025
11:12 18.08.2025
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо - РИА Новости, 18.08.2025
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо
Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется страхом населения перед войной и утрирует риск ее наступления для достижения целей собственной повестки, заявил... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
россия
франция
москва
эммануэль макрон
флориан филиппо
владимир путин
нато
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется страхом населения перед войной и утрирует риск ее наступления для достижения целей собственной повестки, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По итогам видеосовещания стран "коалиции желающих" Макрон заявил, что "те, кто думают, что можно жить свободно, словно войны нет" ... "подготавливают завтрашнее поражение". "Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки; они хотят войны, чтобы преобразовать ЕС в государство и наделить его "европейской армией", - написал Филиппо в соцсети X*. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
россия
франция
москва
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, флориан филиппо, владимир путин, нато
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, Патриот, Евросоюз
Макрон пользуется страхом населения перед войной, заявил Филиппо

Филиппо: Макрон использует страх французов перед войной и утрирует ее риск

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется страхом населения перед войной и утрирует риск ее наступления для достижения целей собственной повестки, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По итогам видеосовещания стран "коалиции желающих" Макрон заявил, что "те, кто думают, что можно жить свободно, словно войны нет" ... "подготавливают завтрашнее поражение".
"Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки; они хотят войны, чтобы преобразовать ЕС в государство и наделить его "европейской армией", - написал Филиппо в соцсети X*.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
