17:38 18.08.2025 (обновлено: 18:00 18.08.2025)
австрия
россия
дмитрий любинский
политика
владимир путин
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.Он вступает в силу со дня его подписания. Другим указом президент освободил его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австрии. Он занимал этот пост с августа 2015-го. Любинский родился в 1967 году. Дипломатическую службу начал в 1989-м. Он возглавлял Третий Европейский департамент в 2010-2015 гг.
австрия, россия, дмитрий любинский, политика, владимир путин
Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, Политика, Владимир Путин
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.
Он вступает в силу со дня его подписания. Другим указом президент освободил его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австрии. Он занимал этот пост с августа 2015-го.
Любинский родился в 1967 году. Дипломатическую службу начал в 1989-м. Он возглавлял Третий Европейский департамент в 2010-2015 гг.
АвстрияРоссияДмитрий ЛюбинскийПолитикаВладимир Путин
 
 
