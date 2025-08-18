https://ria.ru/20250818/lyubinskiy-2036111180.html

Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД

Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД - РИА Новости, 18.08.2025

Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД

Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:38:00+03:00

2025-08-18T17:38:00+03:00

2025-08-18T18:00:00+03:00

австрия

россия

дмитрий любинский

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124683_0:19:1374:792_1920x0_80_0_0_0990aab57688ad7b281072725d7c569c.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.Он вступает в силу со дня его подписания. Другим указом президент освободил его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австрии. Он занимал этот пост с августа 2015-го. Любинский родился в 1967 году. Дипломатическую службу начал в 1989-м. Он возглавлял Третий Европейский департамент в 2010-2015 гг.

https://ria.ru/20250808/posol-2034102113.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, россия, дмитрий любинский, политика, владимир путин