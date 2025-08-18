https://ria.ru/20250818/lyubinskiy-2036111180.html
Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД
Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.Он вступает в силу со дня его подписания. Другим указом президент освободил его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австрии. Он занимал этот пост с августа 2015-го. Любинский родился в 1967 году. Дипломатическую службу начал в 1989-м. Он возглавлял Третий Европейский департамент в 2010-2015 гг.
