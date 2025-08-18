https://ria.ru/20250818/lukashenko-2036073531.html

Лукашенко дал поручения по развитию туризма в Белоруссии

Лукашенко дал поручения по развитию туризма в Белоруссии - РИА Новости, 18.08.2025

Лукашенко дал поручения по развитию туризма в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по теме развития туризма и поручил развить эту сферу таким образом, чтобы сограждане... РИА Новости, 18.08.2025

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по теме развития туризма и поручил развить эту сферу таким образом, чтобы сограждане чаще выбирали отдых на родной земле. "Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - приводит слова президента, сказанные на совещании, пресс-служба главы белорусского государства. Чтобы увеличить приток туристов, продолжил Лукашенко, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. Президент напомнил, что на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму. По информации пресс-службы главы белорусского государства, правительство подготовило проект указа президента, который предусматривает передачу функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству. "Беларусь - очень интересная страна для туристов. Но дело же не только в интересе. Сложилась такая ситуация… что свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше - невозможно. Но для того, чтобы было больше, (первый вице-премьер Николай) Снопков и другие предлагают создать "новое министерство", - заметил Лукашенко. Он поинтересовался, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. Глава государства также обозначил целый ряд других вопросов, которые дают более полное понимание о планах развития отечественной туристической отрасли. "Нельзя забывать про важнейшую составляющую - кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?" - спросил президент. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением, сказал он. "Назрела необходимость кардинальных изменений форм и методов работы по развитию туризма как внутри страны, так и на внешних рынках", - констатировал глава государства.

белоруссия

