Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион"
Хорошие новости
 
08:10 18.08.2025 (обновлено: 14:31 18.08.2025)
Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жительница Чувашской Республики Анжелика стала одним из трех суперпобедителей тиража № 150 лотереи "Мечталлион" и выиграла более 33 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная лотерея". "Первая примета — последний билет на кассе. Я обычно покупаю билеты в магазине "Магнит". В этот раз увидела, что остался всего один, последний. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить", — передали в компании слова победительницы. Женщина также рассказала, что сообщение о выигрыше увидела только во вторник и не поверила. "Я верила, что когда-нибудь это произойдет, потому что заслужила, можно сказать. Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели. Я даже маме сказала, что рука чешется, наверное, из-за нервов. А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась", — добавила Анжелика. Она работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. Победительница рассказала, что на выигрыш планирует купить детям квартиру, а себе — дачу.Суперпобедители разделили общий приз на сумму в сто миллионов рублей.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жительница Чувашской Республики Анжелика стала одним из трех суперпобедителей тиража № 150 лотереи "Мечталлион" и выиграла более 33 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная лотерея".
"Первая примета — последний билет на кассе. Я обычно покупаю билеты в магазине "Магнит". В этот раз увидела, что остался всего один, последний. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить", — передали в компании слова победительницы.
Женщина также рассказала, что сообщение о выигрыше увидела только во вторник и не поверила.
"Я верила, что когда-нибудь это произойдет, потому что заслужила, можно сказать. Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели. Я даже маме сказала, что рука чешется, наверное, из-за нервов. А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась", — добавила Анжелика.
Она работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. Победительница рассказала, что на выигрыш планирует купить детям квартиру, а себе — дачу.
Суперпобедители разделили общий приз на сумму в сто миллионов рублей.
Заголовок открываемого материала