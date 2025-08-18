https://ria.ru/20250818/lager-2036025833.html

Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция

ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из сообщения регионального Роспотрабнадзора. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник написал в своем Telegram-канале, что в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, из них 22 несовершеннолетние. В результате были госпитализированы 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После этого СК по региону сообщил о массовом отравлении детей в возрасте от 12 до 17 лет в детском лагере в Стерлибашевском районе и возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной заболевания детей в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что лабораторные исследования продолжаются.

