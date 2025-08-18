Рейтинг@Mail.ru
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 18.08.2025 (обновлено: 12:24 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/lager-2036025833.html
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция - РИА Новости, 18.08.2025
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция
Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:13:00+03:00
2025-08-18T12:24:00+03:00
происшествия
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из сообщения регионального Роспотрабнадзора. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник написал в своем Telegram-канале, что в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, из них 22 несовершеннолетние. В результате были госпитализированы 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После этого СК по региону сообщил о массовом отравлении детей в возрасте от 12 до 17 лет в детском лагере в Стерлибашевском районе и возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной заболевания детей в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что лабораторные исследования продолжаются.
https://ria.ru/20250818/bashkirija-2036025198.html
стерлитамак
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), патриот, уфа
Происшествия, Стерлитамак, Следственный комитет России (СК РФ), Патриот, Уфа
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция

Причиной отравления более 20 детей в лагере в Башкирии стал норовирус

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из сообщения регионального Роспотрабнадзора.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник написал в своем Telegram-канале, что в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, из них 22 несовершеннолетние. В результате были госпитализированы 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После этого СК по региону сообщил о массовом отравлении детей в возрасте от 12 до 17 лет в детском лагере в Стерлибашевском районе и возбудил дело по статье о небезопасных услугах.
"По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной заболевания детей в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лабораторные исследования продолжаются.
Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере в Стерлибашевском районе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СК возбудил дело после массового отравления в детском лагере в Башкирии
12:11
 
ПроисшествияСтерлитамакСледственный комитет России (СК РФ)ПатриотУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала