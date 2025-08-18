https://ria.ru/20250818/lager-2036025833.html
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция - РИА Новости, 18.08.2025
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция
Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:13:00+03:00
2025-08-18T12:13:00+03:00
2025-08-18T12:24:00+03:00
происшествия
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии стала норовирусная инфекция, ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока, следует из сообщения регионального Роспотрабнадзора. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник написал в своем Telegram-канале, что в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, из них 22 несовершеннолетние. В результате были госпитализированы 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После этого СК по региону сообщил о массовом отравлении детей в возрасте от 12 до 17 лет в детском лагере в Стерлибашевском районе и возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной заболевания детей в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что лабораторные исследования продолжаются.
https://ria.ru/20250818/bashkirija-2036025198.html
стерлитамак
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), патриот, уфа
Происшествия, Стерлитамак, Следственный комитет России (СК РФ), Патриот, Уфа
Причиной массового отравления детей в Башкирии стала норовирусная инфекция
Причиной отравления более 20 детей в лагере в Башкирии стал норовирус