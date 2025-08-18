Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 18.08.2025
11:43 18.08.2025
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ РФ показала на видео задержание лиц, причастных к попытке совершения теракта на Крымском мосту. На кадрах показан момент задержания злоумышленников, а также процесс изъятия бомбы из автомобиля с помощью робота. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Задержание лиц, причастных к попытке теракта на Крымском мосту
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту.
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ РФ показала на видео задержание лиц, причастных к попытке совершения теракта на Крымском мосту.
На кадрах показан момент задержания злоумышленников, а также процесс изъятия бомбы из автомобиля с помощью робота.
Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
12 августа, 10:22
 
Происшествия
 
 
