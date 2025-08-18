https://ria.ru/20250818/krym-2036018589.html
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 18.08.2025
Появились кадры задержания причастных к попытке теракта на Крымском мосту
ФСБ РФ показала на видео задержание лиц, причастных к попытке совершения теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ РФ показала на видео задержание лиц, причастных к попытке совершения теракта на Крымском мосту. На кадрах показан момент задержания злоумышленников, а также процесс изъятия бомбы из автомобиля с помощью робота. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Задержание лиц, причастных к попытке теракта на Крымском мосту
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении попытки украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту.
