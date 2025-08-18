https://ria.ru/20250818/krokus-2036180635.html

Мужчина, давший отпор террористу в "Крокусе", выступил в суде

Мужчина, давший отпор террористу в "Крокусе", выступил в суде - РИА Новости, 18.08.2025

Мужчина, давший отпор террористу в "Крокусе", выступил в суде

Потерпевшего по делу о теракте в "Крокус сити холле", который во время атаки на концертный зал обезвредил одного из исполнителей теракта, опросили во 2-м... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:31:00+03:00

2025-08-18T23:31:00+03:00

2025-08-18T23:31:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651436_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_586af0e7e9f86d0834e6c72a3bdacf0c.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Потерпевшего по делу о теракте в "Крокус сити холле", который во время атаки на концертный зал обезвредил одного из исполнителей теракта, опросили во 2-м западном окружном военном суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Сегодня опросили одного из потерпевших, он рассказал, что во время теракта напал на одного из исполнителей, нанес ему удары и отобрал оружие", - рассказал собеседник агентства. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, также приводятся показания потерпевшего, оказавшего сопротивление одному из исполнителей теракта. "Он (потерпевший - ред.) заметил четвертого из преступников, когда тот прошел по левому коридору между спуском с бельэтажа и посадочными местами. Затем он (исполнитель теракта - ред.) наклонил автомат для перезарядки магазина. Он (потерпевший - ред.) решил обезвредить террориста. Он оттолкнул свою жену и жестом показал ей бежать к выходу. Левой рукой он схватил автомат террориста и направил его в пол, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Затем на помощь подошел другой мужчина более крупной комплекции и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку его головы. От ударов преступник потерял сознание", - говорится в материалах. После этого оказавшие сопротивление террористу мужчины поспешили покинуть зал и искать родных, заключается в материалах. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250818/krokus-2035973942.html

https://ria.ru/20250816/krokus-2035755798.html

https://ria.ru/20250817/krokus-2035850295.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус