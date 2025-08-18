Рейтинг@Mail.ru
Террористам "Крокуса" приказали пожарить шашлыки для конспирации - РИА Новости, 18.08.2025
05:30 18.08.2025
Террористам "Крокуса" приказали пожарить шашлыки для конспирации
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Куратор исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" для конспирации дал им указание пожарить шашлык в лесополосе до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года Сайфулло дал ему (Фаридуни - ред.) указание ехать к Мирзоеву, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие. Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева", - сказано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Куратор исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" для конспирации дал им указание пожарить шашлык в лесополосе до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать первого марта 2024 года Сайфулло дал ему (Фаридуни - ред.) указание ехать к Мирзоеву, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие. Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева", - сказано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
