"Боялся рассказать". Почему убийство двух школьниц не могли раскрыть 30 лет

В Екатеринбурге стартует судебный процесс по уголовному делу о жестоком убийстве двух 13-летних девочек в далеком 1994-м. Среди обвиняемых — местный бизнесмен... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге стартует судебный процесс по уголовному делу о жестоком убийстве двух 13-летних девочек в далеком 1994-м. Среди обвиняемых — местный бизнесмен Андрей Шевнин. Один фигурант находится в федеральном розыске. О том, что помешало раскрыть преступление по горячим следам, — в материале РИА Новости.Старые приятелиВ октябре 1994-го рыбаки, возвращаясь с озера Чусовое в Екатеринбург, наткнулись недалеко от берега на обгоревшие останки. Судебные медики выяснили: погибли две девочки. Обеих изнасиловали, потом зарезали — на телах насчитали десятки ранений. Затем подожгли. Причем преступление, скорее всего, совершено где-то в другом месте.В Екатеринбурге тогда как раз пропали две 13-летние школьницы — Гавришева и Селезнева. Обе были из неблагополучных семей и в основном общались с более старшими ребятами. Оперативники быстро установили круг знакомств и нескольких подозреваемых, с которыми девочки встречались незадолго до исчезновения.Так в поле зрения силовиков попали 18-летние Василий Кузнецов, Андрей Шевнин и его дядя по фамилии Дерябин. Шевнин, воспитывавшийся в довольно обеспеченной семье и владевший автомобилем, всячески отрицал свою причастность к преступлению. Его друг и дядя — тоже.У следователей прокуратуры было другое мнение. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РСФСР: "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление", "Пособничество в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах" и "Изнасилование в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц".Однако по каким-то причинам собрать крепкую доказательную базу не удалось. В итоге одного из друзей осудили, но по другому эпизоду — сексуальная связь с несовершеннолетней (не из тех, кто погиб). Расследование же двойного убийства приостановили.Нежелательный свидетельВернулись к уголовному делу несколько лет назад. Изучив имеющиеся материалы, следователи вновь сконцентрировали внимание на Шевнине и Кузнецове. Первый вел свой бизнес. Второй больше десяти лет провел за решеткой за различные преступления. Что касается Дерябина, то установить его местоположение не удалось. Объявили в федеральный розыск.Шевнина и Кузнецова задержали спустя 30 лет после убийства — в октябре 2024-го. При поддержке спецназа."Один из обвиняемых (речь идет о Шевнине. — Прим. ред.) вместе со своим дядей в квартире дома на улице Начдива Онуфриева совершил преступление сексуального характера в отношении 13-летней школьницы, после чего убил ее, — восстанавливают ход событий в СУ СК России по Свердловской области. — Понимая, что о нахождении девочки в его компании знает подруга погибшей, тот вместе с дядей решил избавиться и от нежелательной свидетельницы".По версии следствия, Шевнин обратился за помощью к Кузнецову, вместе с которым обманом заманил девочку в ту самую квартиру, где изнасиловал и зарезал. Тела вывезли за город и подожгли.Группа кровиПосле повторного задержания Кузнецов заключил досудебное соглашение, пообещав дать показания на Шевнина. Тот продолжал отрицать причастность к двойному убийству и изнасилованию, но признался в укрывательстве преступления."По словам Шевнина, убивал и насиловал школьниц его дядя, — объясняет РИА Новости источник. — Поскольку тот был на десять лет старше, молодые люди его боялись и помогли избавиться от трупов. Опасаясь за свою жизнь, в дальнейшем приятели все эти годы ничего не сообщали правоохранительным органам".Дерябин сбежал сразу после первого допроса. И с тех пор неизвестно, где находится."На телах девушек обнаружили следы семенной жидкости человека с отрицательной группой крови, — продолжает источник. — Такой резус-фактор как раз у Кузнецова и Дерябина, у Шевнина положительный. Несмотря на это, его обвинили в обоих изнасилованиях, а Кузнецова — лишь в пособничестве убийству".На днях уголовное дело начали рассматривать в Свердловском областном суде. Защита Шевнина хотела суд присяжных, но, поскольку в материалах содержится информация о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних, слушания будут закрытыми. Судьбу бизнесмена решит судья.Если вину Шевнина докажут, согласно Уголовному кодексу РСФСР, действующему на момент преступления, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело Кузнецова рассмотрят отдельно.

