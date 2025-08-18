Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, пока он не сбежал, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, поводом к преступлению стал конфликт между пострадавшим 44-летним мужчиной и его старшей сестрой из-за квартиры, находящейся в их общей собственности. Женщина настаивала на продаже доли брата знакомому, но тот отказался. Тогда она вместе с потенциальным покупателем и тремя его приятелями похитила брата.
Сообщники напали на мужчину днём 6 августа: они подкараулили его на улице, затолкали в автомобиль, избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района, которая принадлежала одному из обвиняемых. Мужчина смог сбежать ночью и обратиться за медицинской помощью, уточняют в региональном СК.
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю женщина, ее знакомый и еще двое фигурантов были задержаны... Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
Всем четырем задержанным фигурантам уже предъявили обвинение по статье о похищении человека с применением насилия, совершенное группой лиц по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что квартира досталась брату и сестре по наследству, спор возник из-за того, что сестра уже пообещала её покупателю, а брат не соглашался.
Также при обысках, отмечают в краевом главке МВД, были найдены предметы для приготовления и приёма наркотиков, зип-пакет с веществом белого цвета и предмет, похожий на оружие. Изъятое направлено на экспертизу.
