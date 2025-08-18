https://ria.ru/20250818/krasnojarsk-2036086341.html

Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата

Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, РИА Новости, 18.08.2025

КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, пока он не сбежал, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, поводом к преступлению стал конфликт между пострадавшим 44-летним мужчиной и его старшей сестрой из-за квартиры, находящейся в их общей собственности. Женщина настаивала на продаже доли брата знакомому, но тот отказался. Тогда она вместе с потенциальным покупателем и тремя его приятелями похитила брата. Сообщники напали на мужчину днём 6 августа: они подкараулили его на улице, затолкали в автомобиль, избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района, которая принадлежала одному из обвиняемых. Мужчина смог сбежать ночью и обратиться за медицинской помощью, уточняют в региональном СК. "В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю женщина, ее знакомый и еще двое фигурантов были задержаны... Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. Всем четырем задержанным фигурантам уже предъявили обвинение по статье о похищении человека с применением насилия, совершенное группой лиц по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что квартира досталась брату и сестре по наследству, спор возник из-за того, что сестра уже пообещала её покупателю, а брат не соглашался. Также при обысках, отмечают в краевом главке МВД, были найдены предметы для приготовления и приёма наркотиков, зип-пакет с веществом белого цвета и предмет, похожий на оружие. Изъятое направлено на экспертизу.

