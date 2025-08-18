Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/krasnojarsk-2036086341.html
Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата
Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата - РИА Новости, 18.08.2025
Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата
Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:02:00+03:00
2025-08-18T16:02:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, пока он не сбежал, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, поводом к преступлению стал конфликт между пострадавшим 44-летним мужчиной и его старшей сестрой из-за квартиры, находящейся в их общей собственности. Женщина настаивала на продаже доли брата знакомому, но тот отказался. Тогда она вместе с потенциальным покупателем и тремя его приятелями похитила брата. Сообщники напали на мужчину днём 6 августа: они подкараулили его на улице, затолкали в автомобиль, избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района, которая принадлежала одному из обвиняемых. Мужчина смог сбежать ночью и обратиться за медицинской помощью, уточняют в региональном СК. "В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю женщина, ее знакомый и еще двое фигурантов были задержаны... Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. Всем четырем задержанным фигурантам уже предъявили обвинение по статье о похищении человека с применением насилия, совершенное группой лиц по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что квартира досталась брату и сестре по наследству, спор возник из-за того, что сестра уже пообещала её покупателю, а брат не соглашался. Также при обысках, отмечают в краевом главке МВД, были найдены предметы для приготовления и приёма наркотиков, зип-пакет с веществом белого цвета и предмет, похожий на оружие. Изъятое направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20250818/kriminal-2035238047.html
https://ria.ru/20250814/fermer-2035242836.html
россия
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Красноярска обвинили в организации похищения брата

Жительницу Красноярска обвинили в похищении брата из-за спора о квартире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Жительница Красноярска обвиняется в организации похищения собственного брата из-за спора о квартире, мужчину избили и увезли на ферму за город, где держали его, пока он не сбежал, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, поводом к преступлению стал конфликт между пострадавшим 44-летним мужчиной и его старшей сестрой из-за квартиры, находящейся в их общей собственности. Женщина настаивала на продаже доли брата знакомому, но тот отказался. Тогда она вместе с потенциальным покупателем и тремя его приятелями похитила брата.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Боялся рассказать". Почему убийство двух школьниц не могли раскрыть 30 лет
08:00
Сообщники напали на мужчину днём 6 августа: они подкараулили его на улице, затолкали в автомобиль, избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района, которая принадлежала одному из обвиняемых. Мужчина смог сбежать ночью и обратиться за медицинской помощью, уточняют в региональном СК.
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю женщина, ее знакомый и еще двое фигурантов были задержаны... Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
Всем четырем задержанным фигурантам уже предъявили обвинение по статье о похищении человека с применением насилия, совершенное группой лиц по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что квартира досталась брату и сестре по наследству, спор возник из-за того, что сестра уже пообещала её покупателю, а брат не соглашался.
Также при обысках, отмечают в краевом главке МВД, были найдены предметы для приготовления и приёма наркотиков, зип-пакет с веществом белого цвета и предмет, похожий на оружие. Изъятое направлено на экспертизу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
14 августа, 13:31
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала