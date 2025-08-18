https://ria.ru/20250818/kpi-2036026836.html

Эксперты: KPI помогут организовать эффективную рекламную кампанию

Эксперты: KPI помогут организовать эффективную рекламную кампанию

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вы начали свой бизнес и дело пошло успешно. Настало время выходить на новые рынки сбыта - в том числе, с помощью рекламы на различных интернет-платформах. Но как понять, что ваша реклама работает? Ответ несложный: достаточно посчитать, какой результат она приносит в процессе или уже принесла. Чтобы этот результат было с чем сравнить, еще до запуска стоит понять, к чему вы хотите прийти и к чему будете стремиться на протяжении рекламной кампании. Здесь на помощь и приходят ключевые показатели эффективности (KPI), о которых рассказали эксперты "Билайн.ПРОдвижение".В контексте рекламы KPI - это показатели, которые помогают понять, насколько эффективно расходуется бюджет и достигаются ли поставленные цели. Они могут включать в себя такие метрики, как:- CTR (Click-Through Rate): процент пользователей, кликнувших на ссылку из рекламного сообщения или кликнувших по баннеру;- CR (Conversion Rate): процент пользователей, которые совершили нужное вам действие (покупка, регистрация) после клика по рекламе;- CPC (Cost Per Click): стоимость одного клика по вашей рекламе;- CPA (Cost Per Acquisition): стоимость привлечения одного потенциального клиента;- ROI (Return on Investment) показывает, окупятся ли инвестиции в рекламу;- CRR (Cost Revenue Ratio) показывает соотношение затрат на рекламу к выручке, которую она принесла, то есть сколько было потрачено на каждый заработанный рубль;- ROAS (Return on Advertising Spend): доход, полученный на каждый вложенный рубль в рекламу.KPI помогают оценить эффективность разных каналов и форматов, что позволяет более эффективно распределять бюджет. Однако важно учитывать контекст. Например, если в одном канале вы получили больше кликов, а в другом меньше, но с лучшими продажами, нельзя однозначно сказать, что первый канал эффективнее, отмечают эксперты. Все зависит от того, какая цель была поставлена. Если вы стремились увеличить узнаваемость - смотрим на охват и вовлеченность. Если важны заявки - оцениваем по числу и стоимости конверсий. KPI - это инструмент, который помогает не просто сравнивать цифры, а делать осознанные выводы в рамках конкретной задачи.Кроме этого, KPI дает возможность принять решения о дальнейшем развитии рекламной стратегии или для принятия тактических решений по запущенной рекламе. Допустим, вы запустили кампанию с целью повысить узнаваемость и видите, что баннерная реклама не дает высокий охват. Вместе с тем, после размещения поста в соцсетях вы получили много репостов и комментариев. Это сигнал, что стоит развивать именно тот формат, который вызывает больше отклика у аудитории.Как работает KPI на практике?Обычно бизнес оперирует метриками CTR, CPC и CPA. Они показывают, насколько эффективно реклама приводит заинтересованных пользователей к нужному действию, например, к заявке, помогают прогнозировать ваши дальнейшие действия. Чем эти метрики лучше, тем лучше ROI в конце отчетного периода.Высокий CTR указывает на то, что реклама действительно привлекает внимание целевой аудитории. Низкий CPA - что вы тратите меньше на каждое целевое действие, что напрямую влияет на прибыль. Эти метрики особенно полезны в краткосрочной перспективе: они позволяют быстро оценить эффективность кампании.Метрики на разных этапах рекламной кампанииВажно не складывать все метрики в “одну корзину” - на разных этапах кампаний они выполняют разные функции. Перед запуском определите целевые значения для CTR, CR, CPC и CPA, основываясь на предыдущем опыте или конкурентном анализе. Во время кампании ключевыми становятся CTR и CR - их можно отслеживать в реальном времени, чтобы оперативно корректировать креативы и таргетинг. Примерно через месяц стоит оценить CPC и CPA, чтобы понять, насколько эффективно использован бюджет. В тот же период можно учитывать отложенную конверсию - когда пользователь совершает действие не сразу после контакта с рекламой, а спустя дни или недели.Когда и как считать ROIROI не стоит оценивать сразу после завершения рекламной кампании - особенно если у продукта длинный цикл принятия решения. Например, покупка недвижимости требует времени.Первые ориентировочные расчеты ROI, включая отложенные действия, можно делать через месяц. Через год уже стоит оценивать долгосрочный ROI - с учетом всей цепочки рекламных активностей, связанных одной целью. Этот анализ позволяет сделать выводы о стратегической эффективности и перераспределить бюджеты в будущем.Говорить о KPI без учета основных целей бизнеса и задач, которые стоят перед вашей рекламной кампанией, значит упускать контекст. Поэтому прежде всего необходимо четко сформулировать для чего мы хотим запустить (увеличение продаж, повышение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов). Затем, исходя из поставленных целей, выберите соответствующие им KPI. Например, для увеличения продаж важен CPA, так как затраты на привлечение покупателя не должны превышать стоимость товара, который он купил по увиденной рекламе.Для повышения узнаваемости оптимален CTR, так как это наглядный показатель заинтересованности в объявлении. Также для любой кампании необходимо понимание, окупается ли она или работает в убыток. Здесь обязательно нужны CRR и ROAS.Определившись со списком метрик, нужно задать для них значения, чтобы опираться на них при отслеживании результата. Какие значения KPI будут считаться успешными? Это может быть основано на исторических данных прошлых кампаний или отраслевых стандартах.Как отслеживать KPIИспользуйте аналитические инструменты и платформы, такие как Яндекс.Метрика, статистику в рекламных кабинетах, данные из магазинов приложений и другие. Это позволяет отслеживать KPI в реальном времени.Рекомендуется создавать регулярные отчеты, чтобы анализировать динамику KPI и вносить правки в рекламные кампании при необходимости. Полезно визуализировать KPI с помощью графиков и диаграмм, чтобы упростить восприятие информации и выявление тенденций. При обнаружении отклонений от плановых значений проводите анализ причин, сравнивайте с отраслевыми стандартами или конкурентами.Рекламные KPI - это не просто цифры в отчетах, а инструмент, который помогает бизнесу принимать обоснованные решения, эффективно распределять бюджеты и добиваться поставленных целей. Они дают понимание, на каком этапе находится ваша рекламная кампания, что работает, а что требует переосмысления. Но важно помнить: слепое следование цифрам без учета контекста, целей и жизненного цикла клиента может привести к неверным выводам, отмечают эксперты.

бизнес, билайн, реклама, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)