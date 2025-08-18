https://ria.ru/20250818/koreja-2036046527.html

Глава МИД Южной Кореи заявил о сохранении отношений с Россией

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в понедельник заявил в южнокорейском парламенте, что государство сохранит отношения с Россией, несмотря... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в понедельник заявил в южнокорейском парламенте, что государство сохранит отношения с Россией, несмотря негативную оценку Сеула союза РФ и КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на слова министра. "Мы продолжим контакты с Россией, хотя наши возражения против военного союза России и КНДР, угрожающие нашей безопасности, остаются прежними", - цитирует агентство Рёнхап заявление Чо Хёна, сделанное им в ходе пленарных заседаний парламента страны - Национального собрания Республики Корея. Согласно информации Рёнхап, в ходе парламентских слушаний в понедельник Чо Хён рассказал о планах государства разработать стратегический план по поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова, который будет включать заморозку, сокращение и отказ от ядерного оружия. "Для начала курс политики Южной Кореи и США в отношении КНДР будет согласован на высшем уровне, и в условиях тесного двустороннего взаимодействия мы создадим условия для диалога по поводу северокорейской ядерной программы, а также предпримем усилия для возобновления контактов между Севером и Югом и между КНДР и США", - отметил министр. Кроме того, Чо Хён выразил надежду, что Россия и КНР также сыграют в этом процессе "конструктивную роль". В июле Южная Корея, США и Япония в ходе дипломатических переговоров на высшем уровне по линии АСЕАН уже подтверждали свое твердое намерение провести денуклеаризацию КНДР. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР, 11 июня он приказал прекратить пропагандистское вещание громкоговорителями на границе с КНДР, а 6 августа поступило сообщении о завершении их демонтажа. Девятого августа Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщало о том, что КНДР также начала частичный демонтаж громкоговорителей на своей стороне. Ранее КНДР также прекратило проведение собственных пропагандистских трансляций. Однако, уже 14 августа заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе с Республикой Корея не соответствует действительности, и КНДР как не убирала громкоговорители с пограничной линии, так и не собирается этого делать.

