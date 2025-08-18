https://ria.ru/20250818/komary-2035965232.html

Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары

Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары - РИА Новости, 18.08.2025

Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары

Малярия, дирофиляриоз и западноевропейская лихорадка могут передаваться посредством укусов комаров в России, сообщила РИА Новости ассистент кафедры... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T03:10:00+03:00

2025-08-18T03:10:00+03:00

2025-08-18T10:09:00+03:00

общество

россия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155782/25/1557822529_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_b70e67f92c24f4268b6623e7126e39ef.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Малярия, дирофиляриоз и западноевропейская лихорадка могут передаваться посредством укусов комаров в России, сообщила РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ульяна Махова. "На территории Российской Федерации зарегистрировано несколько болезней, передаваемых посредством укусов комаров, среди них есть малярия. Она преимущественно регистрируется в южных регионах страны. Клинические проявления включают высокую температуру, головные боли, миалгии и общую утомляемость", — рассказала Махова. Также комары в России могут переносить дирофиляриоз — это заболевание, которое часто встречается у животных, но зафиксированы и случаи заражения людей, сообщила врач. Оно проявляется формированием кожных узелков и воспалительных процессов. "Еще укусами комаров передается западноевропейская лихорадка — это эндемичная болезнь для центральной части Европы, однако иногда она выявляется и в России. Ее симптоматика схожа с гриппом", — пояснила специалист. По ее словам, комары способны реагировать на запахи тела, тепло и углекислый газ, производимый людьми. Лица с повышенной активностью потовых желез, более высокой температурой кожи и учащенным дыханием выделяют большее количество веществ, привлекательных для насекомых, становясь более заметными для них. Так, употребление алкогольных напитков ведет к повышению температуры кожи и увеличению выделения этанола, что делает любителей спиртного более восприимчивыми к атакам комаров. "Генетика играет роль в определении уровня притягательности для комаров. Определенные группы крови ассоциируются с большей вероятностью нападения комаров. Например, лица с группой крови A подвергаются большему числу укусов по сравнению с лицами с группами B и O. Этот феномен объясняется различиями в составе крови и особенностях функционирования иммунной системы", — пояснила Махова. Она также подчеркнула, что роль наследственности не является абсолютной. Даже при наличии генетической предрасположенности правильный уход за кожей и использование репеллентов значительно снижают риск нападения комаров. "Рацион питания также оказывает влияние на привлекательность человека для комаров. Некоторые продукты, богатые витамином B, такие как чеснок и авокадо, помогают уменьшить интерес насекомых путем изменения запаха тела. Тем не менее данная гипотеза нуждается в дополнительном изучении и подтверждении", — добавила врач. Специалист отметила, что в большинстве случаев реакция на укусы комаров проявляется местным раздражением, покраснением и зудом, которые проходят самостоятельно через несколько дней. Однако в некоторых случаях возможны серьезные осложнения. К признакам, при возникновении которых рекомендуется немедленно обратиться к медицинскому специалисту, относятся значительное увеличение площади поражения и гиперемия тканей вокруг укуса, повышенная температура тела, сопровождающаяся ознобом, головокружение, общая слабость, чувство тошноты. Также среди них есть нарушение дыхания, ощущение стеснения в грудной клетке, распространенные высыпания на теле, напоминающие крапивницу. "Вышеуказанные симптомы могут указывать на развитие аллергической реакции или инфекционного процесса, вызванного заражением через укус", — уточнила Махова.

https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

https://ria.ru/20250813/vrach-2034915484.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, европа