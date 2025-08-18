https://ria.ru/20250818/kofe-2035974900.html

Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол

Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол - РИА Новости, 18.08.2025

Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол

Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T06:28:00+03:00

2025-08-18T06:28:00+03:00

2025-08-18T06:28:00+03:00

экономика

индонезия

москва

россия

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155294/32/1552943201_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86ba2cc27b2618b9f8dab1049ccf2809.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС может поспособствовать этому, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Да, мы планируем это сделать (нарастить объем поставок - ред.). Сейчас мы экспортируем кофе и чай в Россию ежегодно примерно на 115 миллионов долларов", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Он также выразил уверенность в том, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом могло бы подстегнуть рост экспорта. "Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут", - подчеркнул собеседник агентства. Координирующее министерство по экономическим вопросам Индонезии сообщило в июне, что Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.

https://ria.ru/20240610/kofe-1952063497.html

индонезия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индонезия, москва, россия, евразийский экономический союз