Эксперт назвал позицию Украины по прекращению конфликта неконструктивной

Эксперт назвал позицию Украины по прекращению конфликта неконструктивной - РИА Новости, 18.08.2025

Эксперт назвал позицию Украины по прекращению конфликта неконструктивной

18.08.2025

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Украинские власти занимают неконструктивную переговорную позицию по прекращению конфликта, более того, недавними атаками на Смоленскую АЭС и на снабжающий нефтью Венгрию трубопровод в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским показывают готовность к срыву мирных переговоров, заявил РИА Новости белорусский политолог Алексей Дзермант. В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будут присутствовать ряд европейских политиков. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Между тем российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. "После встречи двух президентов (России и США – ред.) на Аляске сейчас действительно появился реальный шанс на окончание (украинского – ред.) конфликта. Насколько я представляю, есть понимание у американской стороны, как это делать. И сегодня, во время встречи (Трампа – ред.) с Зеленским и с европейцами, я думаю, это понимание американцами им будет доведено", - сказал политолог. Он высказал мнение, что это видение во многом основано на тех предложениях, компромиссных, которые выдвинула российская сторона. "Вероятно, они достаточно рациональны. Но проблема заключается в том, что мы слышали уже заявление и Зеленского, и европейцев о том, допустим, что они не согласны на какой-то размен территориями, Украина не согласна оставить территорию Донецкой области. Я думаю, что это, в общем-то, камень преткновения. То есть наверняка они будут настаивать на этом", - продолжил собеседник агентства. Дзермант считает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции США. "И здесь вопрос, как поведут себя американцы - будут ли они оказывать давление на Украину, либо они будут просто дистанцироваться от этого конфликта и вообще никак не вмешиваться", - сказал он. Политолог подчеркнул, что "перспектива мира уже замаячила на горизонте, уже позиции сторон в чем-то, можно сказать, сближаются". "Но наиболее, по-моему, неконструктивная линия в настоящее время демонстрируется именно Украиной и стоящими за ее спиной европейцами, которые всячески Украину подталкивают к тому, чтобы не соглашаться ни на какие условия и тем более не проводить обмен территориями... А это крайне неконструктивная позиция, из-за этого вот этот процесс, к сожалению, может быть сорван", - продолжил Дзермант. По его словам, в том числе недавними атаками на Смоленскую АЭС и нефтепровод "Дружба" украинская сторона показывает, что она готова продолжать войну, что у нее есть такой настрой и, что она не пойдет ни на какие уступки России, которые предполагаются по итогу переговоров на Аляске. "То есть они демонстрируют то, что в принципе готовы к срыву мирного процесса. И да, они чувствуют, наверное, поддержку прежде всего европейцев", - отметил эксперт. По мнению Дзерманта. американцы могут жестко поставить вопрос перед Зеленским - либо США поддерживают хоть как-то Украину, либо полностью от поддержки отказываются. "В такой ситуации (при отсутствии поддержки США - ред.), насколько долго Украина может продолжать эту войну? Они, на Украине, надеются, что вместо США им помогут европейцы. Но мы понимаем, что одна Европа без США вряд ли это потянет, хотя, наверное, они этого бы очень хотели. Судя по реакции, по заявлениям их (европейских стран - ред.) лидеров, они тоже такую воинственную риторику поддерживают. Здесь главный вопрос, насколько у американцев будет желание и найдутся механизмы оказать серьезное давление на Украину, чтобы она прекратила заниматься терроризмом и чтобы реально начала движение к миру", - сказал Дзермант. По его мнению, переговоры Трампа и Зеленского будут определяющими. "Думаю, будет понятно, какую тактику выберут американцы, по сути, на отказ Украины приходить к консенсусу. Вообще будет понятно по атмосфере встречи, по каким-то заявлениям, что дальше будет происходить и какую тактику Соединенные Штаты изберут, что будут дальше делать. Потому что, конечно, от американской поддержки, многое зависит на Украине. Если ее не будет, то результат этого конфликта для Украины может быть еще хуже", - добавил Дзермант.

