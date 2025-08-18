https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов

Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов - РИА Новости, 18.08.2025

Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов

Весь вчерашний день, думается, вождь киевского режима пересматривал гардероб и искал пиджак поприличнее — сегодня он летит на встречу к Дональду Трампу, а... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T08:00:00+03:00

2025-08-18T08:00:00+03:00

2025-08-18T08:02:00+03:00

аналитика

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035942477_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_b050552002177ca526d3248c1633ab12.jpg

Весь вчерашний день, думается, вождь киевского режима пересматривал гардероб и искал пиджак поприличнее — сегодня он летит на встречу к Дональду Трампу, а президент США славится своей любовью к строгим деловым костюмам и известен презрением к неформальной одежде. Впрочем, даже если Зеленский явится в Белый дом в костюме и рубашке с галстуком, его это уже не спасет.Роль его обозначена четко: "мальчик для битья" (The Times). И февральская трепка в Овальном кабинете, которую ему задали Трамп и Джей ди Вэнс, на этом фоне может показаться просто разминкой.Из Анкориджа президент США привез твердое убеждение, что "прекращение огня" было просто уловкой киевских и европейских, а вести дело надо к долгосрочному мирному соглашению. Россия на этом пути все шаги сделала, теперь дело за Зеленским.Перед киевским фюрером теперь два стула. Либо он безропотно соглашается на сдачу территорий и все условия Москвы — и тогда за ним приходит его смерть (как минимум политическая). Либо он устраивает бунт на корабле — и тогда Трамп списывает Украину в расход, Москва добивает все цели СВО. И что тогда делать Зеленскому? Бежать за границу в женском платье? Так ведь свои же не дадут.Никому из внешних врагов Зеленского даже не придется пачкать руки. С ним прекрасно разберутся его внутренние противники. Тем более что на Незалежной свергают власть каждые десять лет, а тут уже 11-й год пошел без Майдана.В эту интересную позицию Зеленского поставил Владимир Путин, добившись от Дональда Трампа взаимопонимания по ключевым вопросам в Анкоридже. Похоже, на ковре Овального кабинета криворожского комика ждет самый сложный стендап в его жизни.Если он покажется недостаточно патриотичным и сдаст территории, на него откроют охоту радикалы-националисты. Если он не послушается Трампа — станет личным врагом президента США.Зеленский вызван на ковер в составе "плюс один". Вашингтон разрешил взять с собой сопровождающего из Европы, но презрительно не уточнил, кого именно. Персонального приглашения ни один лидер "коалиции желающих" удостоен не был.Вчера коалиция пакетиков судорожно соображала, кого послать в Вашингтон — держать Зеленского за ручку и следить, чтобы он все не испортил. Поняли, что каждый из них раздражает президента США по-своему, и решили ехать всем шапито в полном составе. Макрон, Мелони, Мерц, Рютте, фон дер Ляйен и — внезапно — президент Финляндии Стубб (не забыл ли он свои клюшки для гольфа?)Воскресенье стало поистине безумным днем: суета в Европе царила страшная. Киевского лидера усердно дрессировали перед роковой встречей, наставляли и поправляли воротничок."Я дал Зеленскому несколько советов, как ему следует себя вести во время визита в Белый дом, — волновался канцлер Мерц. — Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома?"Мандраж наших врагов ощущается прямо физически. Наверное, даже Васисуалий Лоханкин так не трясся перед экзекуцией. Самое смешное: если Зеленский попытается унять стресс с помощью запрещенных веществ, нас ждет поистине феерическое шоу.Но любое шоу не отменит и не отсрочит политическую смерть Зеленского. Не стоит забывать, что он для Трампа — ставленник ненавистной ему Демпартии США, протеже его открытых врагов, которые сфальсифицировали выборы 2020 года и создали такую ситуацию, что Трампа едва не убили на выборах-2024.Именно Зеленский не помог Трампу с компроматом на Байденов — и это едва не стоило американскому президенту импичмента в 2019 году. А теперь этот тщедушный человечек в майке пытается поломать курс Трампа на заключение мира на Украине, хамит, ставит под сомнение престиж президента США. Такого в политике не прощают, конечно.Тем более что для Трампа события последних дней стали очень серьезным вызовом. Неслучайно президент России два раза повторил ему в Анкоридже загадочную фразу: "Я счастлив видеть вас в добром здравии и живым". Неслучайно Трамп накануне переговоров с Путиным ввел войска в столицу США, переведя ее фактически на военное положение. Так делают обычно при угрозе госпереворота.Украинский кейс при удачном его завершении даст Трампу прекрасную возможность сказать своим избирателям: смотрите, я остановил кровопролитие, развязанное преступниками-демократами. Их нужно призвать к ответу, заставить отчитаться за все. Этот процесс убьет все шансы на возвращение демократов к власти в обозримой перспективе, поломает их планы на переворот и надолго развяжет руки Трампу и его команде.На пути к этой цели стоит лишь маленькая фигурка в футболке. Судьба ее очевидна. Приглашение в Белый дом стало для Зеленского приглашением на казнь. Для начала — политическую.

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035909366.html

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035894296.html

https://ria.ru/20250817/zelenskij-2035868903.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский