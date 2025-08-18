Рейтинг@Mail.ru
Жительницу камчатки обвиняют в хищении бюджетных средств
01:14 18.08.2025
Жительницу камчатки обвиняют в хищении бюджетных средств
россия
камчатский край
елизово
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщило следственное управление следственного комитета России по Камчатскому краю. "Следственным отделом по г. Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, совершившей хищение бюджетных денежных средств в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, женщина, лишенная родительских прав в отношении одного ребенка и ограниченная в правах на двоих других, продолжала получать ежемесячные пособия по национальному проекту "Демография". "Зная о вступлении в законную силу судебных решений... умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат, продолжив с февраля до октября 2024 года получать ежемесячное пособие", - уточнили в СУСК. Общая сумма ущерба составила более 490 тысяч рублей. Расследование проводится совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.
россия
камчатский край
елизово
россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Красноярске главу управления Россельхознадзора подозревают в хищении
14 августа, 14:57
 
