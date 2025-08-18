https://ria.ru/20250818/khischenie-2035961149.html
Жительницу камчатки обвиняют в хищении бюджетных средств
Следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщило следственное управление... РИА Новости, 18.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщило следственное управление следственного комитета России по Камчатскому краю. "Следственным отделом по г. Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, совершившей хищение бюджетных денежных средств в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, женщина, лишенная родительских прав в отношении одного ребенка и ограниченная в правах на двоих других, продолжала получать ежемесячные пособия по национальному проекту "Демография". "Зная о вступлении в законную силу судебных решений... умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат, продолжив с февраля до октября 2024 года получать ежемесячное пособие", - уточнили в СУСК. Общая сумма ущерба составила более 490 тысяч рублей. Расследование проводится совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщило следственное управление следственного комитета России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по г. Елизово
СУ СК России
по Камчатскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, совершившей хищение бюджетных денежных средств в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина, лишенная родительских прав в отношении одного ребенка и ограниченная в правах на двоих других, продолжала получать ежемесячные пособия по национальному проекту "Демография".
"Зная о вступлении в законную силу судебных решений... умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат, продолжив с февраля до октября 2024 года получать ежемесячное пособие", - уточнили в СУСК.
Общая сумма ущерба составила более 490 тысяч рублей. Расследование проводится совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.