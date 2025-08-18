Встреча Путина и Трампа возродила химию между лидерами, считает эксперт
Политолог Петро: Встреча Путина и Трампа возродила личную химию между лидерами
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увенчалась значительным прогрессом, помогла возродить "личную химию" между лидерами двух стран, заявил РИА Новости профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро.
"Да (сторонам удалось добиться прогресса - ред.). В подтверждение этого приведу тот факт, что Путин несколько раз повторил на своей пресс-конференции, что у него и Трампа сложились доверительные отношения. Трамп, в свою очередь, использовал термин "продуктивные", но в любом случае эта встреча вновь оживила личную химию, которую когда-то разделяли два лидера. Примечательно, что скандал вокруг "Рашагейта" (вокруг президентских выборов в США -ред), задуманный для того, чтобы углубить раскол между ними, напротив, укрепил их связь", - сказал Петро.
Он отметил, что, "очевидно, что был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта" на Украине, так как Вашингтон в понедельник посещает Владимир Зеленский. Он также не удивится, если вслед за этой встречей будет объявлено о трехсторонней встрече Трампа с Путиным и Зеленским.
"Интересы безопасности Украины и России взаимосвязаны не только друг с другом, но и с Европой в целом, и крайне важно, чтобы европейские элиты понимали это. Если эти интересы удастся увязать с общеевропейской системой безопасности, то территориальные проблемы в конечном итоге разрешатся сами собой, как это было в послевоенной Европе", - добавил Петро.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.