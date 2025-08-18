https://ria.ru/20250818/khimiya-2036123829.html

Встреча Путина и Трампа возродила химию между лидерами, считает эксперт

Встреча Путина и Трампа возродила химию между лидерами, считает эксперт - РИА Новости, 18.08.2025

Встреча Путина и Трампа возродила химию между лидерами, считает эксперт

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увенчалась значительным прогрессом, помогла возродить "личную химию" между лидерами... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:33:00+03:00

2025-08-18T18:33:00+03:00

2025-08-18T18:33:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

николай петров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увенчалась значительным прогрессом, помогла возродить "личную химию" между лидерами двух стран, заявил РИА Новости профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро. "Да (сторонам удалось добиться прогресса - ред.). В подтверждение этого приведу тот факт, что Путин несколько раз повторил на своей пресс-конференции, что у него и Трампа сложились доверительные отношения. Трамп, в свою очередь, использовал термин "продуктивные", но в любом случае эта встреча вновь оживила личную химию, которую когда-то разделяли два лидера. Примечательно, что скандал вокруг "Рашагейта" (вокруг президентских выборов в США -ред), задуманный для того, чтобы углубить раскол между ними, напротив, укрепил их связь", - сказал Петро. Он отметил, что, "очевидно, что был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта" на Украине, так как Вашингтон в понедельник посещает Владимир Зеленский. Он также не удивится, если вслед за этой встречей будет объявлено о трехсторонней встрече Трампа с Путиным и Зеленским. "Интересы безопасности Украины и России взаимосвязаны не только друг с другом, но и с Европой в целом, и крайне важно, чтобы европейские элиты понимали это. Если эти интересы удастся увязать с общеевропейской системой безопасности, то территориальные проблемы в конечном итоге разрешатся сами собой, как это было в послевоенной Европе", - добавил Петро. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036115835.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, николай петров, встреча путина и трампа на аляске