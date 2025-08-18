ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник
ХАМАС согласилось на предложение Египта о двухмесячном прекращении огня в Газе
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, сообщил РИА Новости египетский источник.
"Принятое ХАМАС предложение, представленное Египтом и Катаром, включает временное прекращение боевых действий на территории сектора Газа сроком на 60 дней, которое должно перейти в долгосрочный мир, а также освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, соглашение также предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым, добавил источник.
По данным телеканала Al Jazeera, передача заложников будет проходить в два этапа, палестинское движение также передаст тела погибших.
По различным данным, в плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 50 израильских заложников.
В минувшее воскресенье телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что Египет и Катар передали ХАМАС в присутствии руководителей ряда палестинских фракций новое предложение о возобновлении непрямых переговоров с Израилем.
В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.