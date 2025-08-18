https://ria.ru/20250818/khamas-2036124025.html

ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник

ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2025

ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник

Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в... РИА Новости, 18.08.2025

КАИР, 18 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, сообщил РИА Новости египетский источник."Принятое ХАМАС предложение, представленное Египтом и Катаром, включает временное прекращение боевых действий на территории сектора Газа сроком на 60 дней, которое должно перейти в долгосрочный мир, а также освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, соглашение также предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым, добавил источник.По данным телеканала Al Jazeera, передача заложников будет проходить в два этапа, палестинское движение также передаст тела погибших.По различным данным, в плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 50 израильских заложников.В минувшее воскресенье телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что Египет и Катар передали ХАМАС в присутствии руководителей ряда палестинских фракций новое предложение о возобновлении непрямых переговоров с Израилем.Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты ранее заявил РИА Новости, что Каир, Доха и Вашингтон, выступающие в роли посредников на переговорах по прекращению огня между движением ХАМАС и Израилем, достигли договоренностей по некоторым конфликтным вопросам, однако всё еще остаются нерешенные проблемы.В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.

