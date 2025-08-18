Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 18.08.2025 (обновлено: 19:05 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/khamas-2036124025.html
ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник
ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2025
ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник
Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T18:33:00+03:00
2025-08-18T19:05:00+03:00
в мире
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, сообщил РИА Новости египетский источник."Принятое ХАМАС предложение, представленное Египтом и Катаром, включает временное прекращение боевых действий на территории сектора Газа сроком на 60 дней, которое должно перейти в долгосрочный мир, а также освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, соглашение также предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым, добавил источник.По данным телеканала Al Jazeera, передача заложников будет проходить в два этапа, палестинское движение также передаст тела погибших.По различным данным, в плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 50 израильских заложников.В минувшее воскресенье телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что Египет и Катар передали ХАМАС в присутствии руководителей ряда палестинских фракций новое предложение о возобновлении непрямых переговоров с Израилем.Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты ранее заявил РИА Новости, что Каир, Доха и Вашингтон, выступающие в роли посредников на переговорах по прекращению огня между движением ХАМАС и Израилем, достигли договоренностей по некоторым конфликтным вопросам, однако всё еще остаются нерешенные проблемы.В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
https://ria.ru/20250814/mossad-2035329462.html
https://ria.ru/20250816/evropa-2035598414.html
https://ria.ru/20250818/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в Газе, сообщил источник

ХАМАС согласилось на предложение Египта о двухмесячном прекращении огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное в воскресенье предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, сообщил РИА Новости египетский источник.
"Принятое ХАМАС предложение, представленное Египтом и Катаром, включает временное прекращение боевых действий на территории сектора Газа сроком на 60 дней, которое должно перейти в долгосрочный мир, а также освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - рассказал собеседник агентства.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Источник назвал цель визита главы "Моссада" в Катар
14 августа, 17:33
Кроме того, соглашение также предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым, добавил источник.
По данным телеканала Al Jazeera, передача заложников будет проходить в два этапа, палестинское движение также передаст тела погибших.
По различным данным, в плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 50 израильских заложников.
В минувшее воскресенье телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что Египет и Катар передали ХАМАС в присутствии руководителей ряда палестинских фракций новое предложение о возобновлении непрямых переговоров с Израилем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Европа больше не может позволить себе потакать Израилю
16 августа, 08:00
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты ранее заявил РИА Новости, что Каир, Доха и Вашингтон, выступающие в роли посредников на переговорах по прекращению огня между движением ХАМАС и Израилем, достигли договоренностей по некоторым конфликтным вопросам, однако всё еще остаются нерешенные проблемы.
В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала