Росгвардия начала вести канал в мессенджере Max

18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Росгвардия открыла свой канал в национальном мессенджере Max, сообщила пресс-служба ведомства. "Официальный канал Росгвардии теперь представлен и в национальном мессенджере MAX! Это еще одна возможность объективно и MAXимально оперативно рассказать вам о деятельности ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что на новой площадке будет представлена информация о борьбе с преступностью и защите государственных рубежей, эксклюзивный контент с мест выполнения боевых задач, также появятся постоянные рубрики, новые медиапроекты.
