Росгвардия начала вести канал в мессенджере Max - РИА Новости, 18.08.2025
13:13 18.08.2025 (обновлено: 13:33 18.08.2025)
Росгвардия начала вести канал в мессенджере Max
технологии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Росгвардия открыла свой канал в национальном мессенджере Max, сообщила пресс-служба ведомства. "Официальный канал Росгвардии теперь представлен и в национальном мессенджере MAX! Это еще одна возможность объективно и MAXимально оперативно рассказать вам о деятельности ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что на новой площадке будет представлена информация о борьбе с преступностью и защите государственных рубежей, эксклюзивный контент с мест выполнения боевых задач, также появятся постоянные рубрики, новые медиапроекты.
технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Технологии, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Росгвардия открыла свой канал в национальном мессенджере Max, сообщила пресс-служба ведомства.
"Официальный канал Росгвардии теперь представлен и в национальном мессенджере MAX! Это еще одна возможность объективно и MAXимально оперативно рассказать вам о деятельности ведомства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Росгвардии рассказали, что на новой площадке будет представлена информация о борьбе с преступностью и защите государственных рубежей, эксклюзивный контент с мест выполнения боевых задач, также появятся постоянные рубрики, новые медиапроекты.
ТехнологииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
