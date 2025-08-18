https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html

На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской

На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской - РИА Новости, 18.08.2025

На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается, угрожая новыми пепловыми выбросами, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T10:21:00+03:00

2025-08-18T10:21:00+03:00

2025-08-18T10:21:00+03:00

происшествия

евразия

камчатка

шивелуч

олег бондаренко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_344:258:2616:1536_1920x0_80_0_0_01446e6d78b39606aeb9e92d50ac4dd2.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг, РИА Новости. Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается, угрожая новыми пепловыми выбросами, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. "Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается. Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный мониторинг и исследование проб воздуха, воды и почвы населённых пунктов округа", — написал глава в своем Telegram-канале. По данным главы округа, превышений концентраций загрязняющих веществ в пробах не зафиксировано. Однако сохраняется вероятность мощных выбросов пепла на высоту до 12 тысяч метров. "В случае неблагоприятных погодных условий возможно выпадение пепла в населённых пунктах округа", - предупредил Бондаренко. В округе продолжаются работы по ликвидации последствий пеплопадов. В частности, приведены в порядок территория и здание Ключевской больницы. Осложняет ситуацию приближение охотоморского циклона, который может вызвать дождевые паводки. Особую опасность представляет возможный размыв участка трассы Мильково - Усть-Камчатск. "Фиксируется повышенная активность вулканов Безымянного и Шивелуча. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения опасных районов", - подчеркнул глава округа.

https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html

https://ria.ru/20250818/tolchki-2035977015.html

евразия

камчатка

шивелуч

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, евразия, камчатка, шивелуч, олег бондаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)