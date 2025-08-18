Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской - РИА Новости, 18.08.2025
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается, угрожая новыми пепловыми выбросами, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:21:00+03:00
2025-08-18T10:21:00+03:00
происшествия
евразия
камчатка
шивелуч
олег бондаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_344:258:2616:1536_1920x0_80_0_0_01446e6d78b39606aeb9e92d50ac4dd2.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг, РИА Новости. Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается, угрожая новыми пепловыми выбросами, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. "Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается. Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный мониторинг и исследование проб воздуха, воды и почвы населённых пунктов округа", — написал глава в своем Telegram-канале. По данным главы округа, превышений концентраций загрязняющих веществ в пробах не зафиксировано. Однако сохраняется вероятность мощных выбросов пепла на высоту до 12 тысяч метров. "В случае неблагоприятных погодных условий возможно выпадение пепла в населённых пунктах округа", - предупредил Бондаренко. В округе продолжаются работы по ликвидации последствий пеплопадов. В частности, приведены в порядок территория и здание Ключевской больницы. Осложняет ситуацию приближение охотоморского циклона, который может вызвать дождевые паводки. Особую опасность представляет возможный размыв участка трассы Мильково - Усть-Камчатск. "Фиксируется повышенная активность вулканов Безымянного и Шивелуча. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения опасных районов", - подчеркнул глава округа.
https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html
https://ria.ru/20250818/tolchki-2035977015.html
евразия
камчатка
шивелуч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_65e805b7130acc98a0f243b7283c5473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евразия, камчатка, шивелуч, олег бондаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Евразия, Камчатка, Шивелуч, Олег Бондаренко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская Сопка

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг, РИА Новости. Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается, угрожая новыми пепловыми выбросами, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров.
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
16 августа, 04:52
"Извержение вулкана Ключевская Сопка продолжается. Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный мониторинг и исследование проб воздуха, воды и почвы населённых пунктов округа", — написал глава в своем Telegram-канале.
По данным главы округа, превышений концентраций загрязняющих веществ в пробах не зафиксировано. Однако сохраняется вероятность мощных выбросов пепла на высоту до 12 тысяч метров.
"В случае неблагоприятных погодных условий возможно выпадение пепла в населённых пунктах округа", - предупредил Бондаренко.
В округе продолжаются работы по ликвидации последствий пеплопадов. В частности, приведены в порядок территория и здание Ключевской больницы.
Осложняет ситуацию приближение охотоморского циклона, который может вызвать дождевые паводки. Особую опасность представляет возможный размыв участка трассы Мильково - Усть-Камчатск.
"Фиксируется повышенная активность вулканов Безымянного и Шивелуча. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения опасных районов", - подчеркнул глава округа.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
07:15
 
ПроисшествияЕвразияКамчаткаШивелучОлег БондаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала