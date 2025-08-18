Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2035992067.html
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских - РИА Новости, 18.08.2025
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских
Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:43:00+03:00
2025-08-18T09:43:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5 года колонии, сообщает прокуратура Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней местной жительницы... Государственный обвинитель представил убедительные доказательства виновности женщины, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок", - говорится в сообщении. Как установлено судом, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда полицейские пришли проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка. "Пенсионерка, будучи недовольна визитом, распылила перцовый баллон в сторону представителей власти. У потерпевших зафиксированы химические ожоги лица и тела", - уточнили в ведомстве. Женщина не признала вину.
https://ria.ru/20250812/yurist-2034714053.html
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033211728.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских

Жительнице Камчатки, распылившей баллончик на полицейских, дали 1,5 года колонии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5 года колонии, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней местной жительницы... Государственный обвинитель представил убедительные доказательства виновности женщины, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Юрист заявил, что на адвоката из его коллегии напали в Москве
12 августа, 07:46
Как установлено судом, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда полицейские пришли проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка.
"Пенсионерка, будучи недовольна визитом, распылила перцовый баллон в сторону представителей власти. У потерпевших зафиксированы химические ожоги лица и тела", - уточнили в ведомстве.
Женщина не признала вину.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице
4 августа, 11:45
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала