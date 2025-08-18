https://ria.ru/20250818/kamchatka-2035992067.html

На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских

На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских - РИА Новости, 18.08.2025

На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских

Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T09:43:00+03:00

2025-08-18T09:43:00+03:00

2025-08-18T09:43:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5 года колонии, сообщает прокуратура Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней местной жительницы... Государственный обвинитель представил убедительные доказательства виновности женщины, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок", - говорится в сообщении. Как установлено судом, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда полицейские пришли проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка. "Пенсионерка, будучи недовольна визитом, распылила перцовый баллон в сторону представителей власти. У потерпевших зафиксированы химические ожоги лица и тела", - уточнили в ведомстве. Женщина не признала вину.

https://ria.ru/20250812/yurist-2034714053.html

https://ria.ru/20250804/peterburg-2033211728.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край