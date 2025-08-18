https://ria.ru/20250818/kamchatka-2035992067.html
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских - РИА Новости, 18.08.2025
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских
Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:43:00+03:00
2025-08-18T09:43:00+03:00
2025-08-18T09:43:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5 года колонии, сообщает прокуратура Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней местной жительницы... Государственный обвинитель представил убедительные доказательства виновности женщины, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок", - говорится в сообщении. Как установлено судом, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда полицейские пришли проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка. "Пенсионерка, будучи недовольна визитом, распылила перцовый баллон в сторону представителей власти. У потерпевших зафиксированы химические ожоги лица и тела", - уточнили в ведомстве. Женщина не признала вину.
https://ria.ru/20250812/yurist-2034714053.html
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033211728.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
На Камчатке пенсионерка получила срок за нападение на полицейских
Жительнице Камчатки, распылившей баллончик на полицейских, дали 1,5 года колонии
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 69-летней местной жительнице, распылившей перцовый баллончик на пришедших к ней с проверкой полицейских, 1,5 года колонии, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Петропавловск-Камчатский
городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней местной жительницы... Государственный обвинитель представил убедительные доказательства виновности женщины, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок", - говорится в сообщении.
Как установлено судом, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда полицейские пришли проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка.
"Пенсионерка, будучи недовольна визитом, распылила перцовый баллон в сторону представителей власти. У потерпевших зафиксированы химические ожоги лица и тела", - уточнили в ведомстве.
Женщина не признала вину.