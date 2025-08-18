Рейтинг@Mail.ru
11:48 18.08.2025
Разрешенной Израилем гумпомощи не хватает, заявили в Газе
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа 1937 грузовикам вместо необходимых 13 тысяч, это покрывает не более 15% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник. "В сектор Газа за 22 дня (с начала возобновления поставок гумпомощи 27 июля по 17 августа - ред.) въехали 1937 грузовиков, в то время как предполагаемое число грузовиков, которые могли бы обеспечить минимальные потребности населения в гумпомощи, составляет 13 тысяч 200", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе. По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало не более 15% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью. После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения. Ранее в воскресенье минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия возросло до 258 человек, включая 110 детей. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Израиль после объявления о частичном возобновлении поставок гумпомощи палестинцам разрешил въехать в сектор Газа 1937 грузовикам вместо необходимых 13 тысяч, это покрывает не более 15% потребностей населения в гумпомощи, заявили власти палестинского полуэксклава в понедельник.
"В сектор Газа за 22 дня (с начала возобновления поставок гумпомощи 27 июля по 17 августа - ред.) въехали 1937 грузовиков, в то время как предполагаемое число грузовиков, которые могли бы обеспечить минимальные потребности населения в гумпомощи, составляет 13 тысяч 200", - говорится в опубликованном в соцсетях релизе.
По оценкам властей Газы, в среднем в сектор в течение суток поступало не более 15% от необходимого объема гумпомощи, при этом основная часть поставок подвергалась разграблению при попустительстве израильских военных. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью.
После частичного возобновления поставок администрация сектора неоднократно обвиняла Израиль в попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" при распределении гумпомощи среди населения.
Ранее в воскресенье минздрав сектора Газа сообщил, что общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия возросло до 258 человек, включая 110 детей.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
