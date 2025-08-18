https://ria.ru/20250818/intervidenie-2035975971.html
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 18.08.2025
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:52:00+03:00
2025-08-18T06:52:00+03:00
2025-08-18T06:52:00+03:00
в мире
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
ГАВАНА, 18 авг - РИА Новости. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ. "Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства. Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250611/ssha-2022322857.html
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
В мире, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
Глава Кубинского института музыки хочет наладить контакты с РФ на "Интервидении"