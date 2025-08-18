https://ria.ru/20250818/intervidenie-2035975971.html

Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией

Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 18.08.2025

Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией

Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T06:52:00+03:00

2025-08-18T06:52:00+03:00

2025-08-18T06:52:00+03:00

в мире

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg

ГАВАНА, 18 авг - РИА Новости. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ. "Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства. Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250611/ssha-2022322857.html

https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко