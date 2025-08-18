https://ria.ru/20250818/intervidenie-2035966787.html
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"
ГАВАНА, 18 авг - РИА Новости. Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. "Мы надеемся на победу", - заявила собеседница агентства. При этом она отметила, что участие в культурном обмене с большим количеством стран в рамках конкурса – само по себе приз. Ранее кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
