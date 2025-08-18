Рейтинг@Mail.ru
18.08.2025

В Кембриджский словарь добавили шесть тысяч новых слов из интернет-сленга
15:40 18.08.2025
В Кембриджский словарь добавили шесть тысяч новых слов из интернет-сленга
Около 6 тысяч новых слов, включая "skibidi", "tradwife" и другие слова из интернет-сленга, добавили в Кембриджский словарь английского языка, сообщается в... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
россия
сша
джефф безос
илон маск
марк цукерберг
кембриджский университет
youtube
ЛОНДОН, 18 авг - РИА Новости. Около 6 тысяч новых слов, включая "skibidi", "tradwife" и другие слова из интернет-сленга, добавили в Кембриджский словарь английского языка, сообщается в пресс-релизе Кембриджского университета. "Слова skibidi, delulu, tradwife и broligarchy оказались среди тысячи новых английских слов, фраз и значений, которые были добавлены в Кембриджский словарь — самый популярный в мире онлайн-словарь для изучающих английский язык за последние 12 месяцев. Эти слова все чаще используются в социальных сетях, в СМИ и за их пределами", - говорится в заявлении университета. По данным пресс-службы, "skibidi" может иметь разные значения в зависимости от ситуации - как "крутой", так и "плохой". Слово также используется в качестве шутки без конкретного смысла. Изначально оно появилось в названии анимационного видеосериала на YouTube "Skibidi Toilet", созданного 3D-аниматором из России Алексеем Герасимовым. В сериале показана борьба между так называемыми "скибиди туалетами" — существами, представляющими из себя человеческие головы внутри движущихся унитазов, и "агентами" — людьми с видеокамерами вместо голов. Конкретно слово "skibidi" взято из ремикса песни "Dom Dom Yes Yes" болгарского исполнителя Biser King, которая звучит в каждой серии. "Delulu" является искажением слова delusional и означает веру в то, что не является реальным или правдивым. А словом "tradwife" описывается замужняя женщина, которая придерживается традиционных гендерных ролей. В словарь также добавлены слова, описывающие новые явления и нововведения в повседневной жизни. Так, слово "broligarchy" является синтезом слов "бро" - друг - и "олигархия". Им описывается небольшая группа людей, владеющих технологическим бизнесом или вовлеченных в него, которые чрезвычайно богаты и влиятельны и которые имеют или хотят иметь политическое влияние. В университете отметили, что термин использовался для описания американских бизнесменов Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга после их присутствия на инаугурации президента США Дональда Трампа. Словом "mouse jiggler" описывается компьютерная программа, предназначенная для имитации движения мыши и создания видимости работы, популярная среди занятых удаленной работой. "Forever chemical" (вечный химикат) является экологическим термином и означает синтетические химические вещества, которые длительное время остаются в окружающей среде и наносят вред здоровью. "Мы добавляем только те слова, которые, по нашему мнению, сохранят свою актуальность. Интернет-культура меняет английский язык, и этот эффект интересно наблюдать и фиксировать в словаре", - отметил в заявлении Колин Макинтош, руководитель лексической программы Кембриджского словаря.
в мире, россия, сша, джефф безос, илон маск, марк цукерберг, кембриджский университет, youtube
В мире, Россия, США, Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Кембриджский университет, YouTube
