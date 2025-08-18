https://ria.ru/20250818/indija-2036087540.html

Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог

Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог - РИА Новости, 18.08.2025

Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог

Индия намерена продолжить диалог с США по торговому соглашению и ждет новых шагов Вашингтона, вместе с тем Нью-Дели намерен защищать интересы индийских... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:06:00+03:00

2025-08-18T16:06:00+03:00

2025-08-18T16:06:00+03:00

в мире

индия

сша

нью-дели

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Индия намерена продолжить диалог с США по торговому соглашению и ждет новых шагов Вашингтона, вместе с тем Нью-Дели намерен защищать интересы индийских фермеров, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, несколько раундов обсуждения которого уже прошли. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Как сообщалось ранее, делегация представителей США отменила поездку в Дели и приостановила торговые переговоры с Индией перед шестым раундом обсуждения двустороннего торгового соглашения, который должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. "Индия, пытаясь достичь торгового соглашения, также смотрит за своими интересами. Мы будем стремиться к тому, чтобы найти общий язык с Соединенными Штатами и найти какое-то решение тем проблемам, которые нам видятся. Но в данный момент США не готовы говорить", - сказал Унникришнан. Вместе с тем он отметил, что Индия стремится к тому, чтобы найти решение, которые было бы обоюдовыгодным. "Для Соединенных Штатов очень важно поддержать сельскохозяйственное производство в США. Им важно, чтобы американские фермеры получали деньги от своего экспорта. А для нас важно не ущемлять интересы своих фермеров. Они представляют около 60% населения, то есть 60% нашего населения живет в сельской местности. И поэтому их интересы, конечно, правительство Индии хочет оградить", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20250818/indija-2036068051.html

https://ria.ru/20250818/putin-2036066325.html

индия

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп