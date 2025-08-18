Рейтинг@Mail.ru
Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/indija-2036087540.html
Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог
Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог - РИА Новости, 18.08.2025
Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог
Индия намерена продолжить диалог с США по торговому соглашению и ждет новых шагов Вашингтона, вместе с тем Нью-Дели намерен защищать интересы индийских... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:06:00+03:00
2025-08-18T16:06:00+03:00
в мире
индия
сша
нью-дели
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Индия намерена продолжить диалог с США по торговому соглашению и ждет новых шагов Вашингтона, вместе с тем Нью-Дели намерен защищать интересы индийских фермеров, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, несколько раундов обсуждения которого уже прошли. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Как сообщалось ранее, делегация представителей США отменила поездку в Дели и приостановила торговые переговоры с Индией перед шестым раундом обсуждения двустороннего торгового соглашения, который должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. "Индия, пытаясь достичь торгового соглашения, также смотрит за своими интересами. Мы будем стремиться к тому, чтобы найти общий язык с Соединенными Штатами и найти какое-то решение тем проблемам, которые нам видятся. Но в данный момент США не готовы говорить", - сказал Унникришнан. Вместе с тем он отметил, что Индия стремится к тому, чтобы найти решение, которые было бы обоюдовыгодным. "Для Соединенных Штатов очень важно поддержать сельскохозяйственное производство в США. Им важно, чтобы американские фермеры получали деньги от своего экспорта. А для нас важно не ущемлять интересы своих фермеров. Они представляют около 60% населения, то есть 60% нашего населения живет в сельской местности. И поэтому их интересы, конечно, правительство Индии хочет оградить", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20250818/indija-2036068051.html
https://ria.ru/20250818/putin-2036066325.html
индия
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_130:0:1877:1310_1920x0_80_0_0_97e4810f9dc0cffa9c85b53b6baa1f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп
Индия ждет новых шагов США по торговому соглашению, заявил политолог

Унникришнан: Индия продолжит диалог с США по торговому соглашению

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Индия намерена продолжить диалог с США по торговому соглашению и ждет новых шагов Вашингтона, вместе с тем Нью-Дели намерен защищать интересы индийских фермеров, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Индия не хочет вести переговоры с США под давлением, считают эксперты
15:13
Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, несколько раундов обсуждения которого уже прошли. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Как сообщалось ранее, делегация представителей США отменила поездку в Дели и приостановила торговые переговоры с Индией перед шестым раундом обсуждения двустороннего торгового соглашения, который должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа.
"Индия, пытаясь достичь торгового соглашения, также смотрит за своими интересами. Мы будем стремиться к тому, чтобы найти общий язык с Соединенными Штатами и найти какое-то решение тем проблемам, которые нам видятся. Но в данный момент США не готовы говорить", - сказал Унникришнан.
Вместе с тем он отметил, что Индия стремится к тому, чтобы найти решение, которые было бы обоюдовыгодным.
"Для Соединенных Штатов очень важно поддержать сельскохозяйственное производство в США. Им важно, чтобы американские фермеры получали деньги от своего экспорта. А для нас важно не ущемлять интересы своих фермеров. Они представляют около 60% населения, то есть 60% нашего населения живет в сельской местности. И поэтому их интересы, конечно, правительство Индии хочет оградить", - отметил эксперт.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии
15:01
 
В миреИндияСШАНью-ДелиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала