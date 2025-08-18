Рейтинг@Mail.ru
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума
15:49 18.08.2025
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума
экономика
италия
германия
испания
евросоюз
евростат
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, поставки нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, по итогам июня составили около 236 миллионов баррелей. Это почти на 11% меньше, чем месяцем ранее, и на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом такие объемы стали минимальными за все время. В денежном выражении импорт за июнь составил 15,3 миллиарда евро, опустившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 27% - до минимума за четыре года. Больше всего нефти в июне закупали Германия (32,2 миллиона баррелей), Италия (29,4 миллиона), Испания (28,2 миллиона), Франция (25,5 миллиона) и Польша (13 миллионов баррелей). Сильнее за год импорт нарастила Ирландия - с почти нулевых значений до 1,8 миллиона баррелей за июнь, а также Словакия - в 3,3 раза, до 3,1 миллиона, Чехия - в 2,2 раза, до 4,8 миллиона, Португалия - в 1,6 раза, до 6,2 миллиона и Италия - на 18%, до 29,4 миллиона баррелей. При этом самым большим поставщиком нефти в ЕС стали Ангола (3,3 миллиона баррелей), Чад (2,6 миллиона), Канада (2,4 миллиона), Египет (2,2 миллиона) и Сенегал (1,9 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года ЕС импортировал нефти на 1,5 миллиарда баррелей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
экономика, италия, германия, испания, евросоюз, евростат
Экономика, Италия, Германия, Испания, Евросоюз, Евростат
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, поставки нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, по итогам июня составили около 236 миллионов баррелей. Это почти на 11% меньше, чем месяцем ранее, и на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом такие объемы стали минимальными за все время.
В денежном выражении импорт за июнь составил 15,3 миллиарда евро, опустившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 27% - до минимума за четыре года.
Больше всего нефти в июне закупали Германия (32,2 миллиона баррелей), Италия (29,4 миллиона), Испания (28,2 миллиона), Франция (25,5 миллиона) и Польша (13 миллионов баррелей).
Сильнее за год импорт нарастила Ирландия - с почти нулевых значений до 1,8 миллиона баррелей за июнь, а также Словакия - в 3,3 раза, до 3,1 миллиона, Чехия - в 2,2 раза, до 4,8 миллиона, Португалия - в 1,6 раза, до 6,2 миллиона и Италия - на 18%, до 29,4 миллиона баррелей.
При этом самым большим поставщиком нефти в ЕС стали Ангола (3,3 миллиона баррелей), Чад (2,6 миллиона), Канада (2,4 миллиона), Египет (2,2 миллиона) и Сенегал (1,9 миллиона).
Всего по итогам первого полугодия этого года ЕС импортировал нефти на 1,5 миллиарда баррелей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
ЭкономикаИталияГерманияИспанияЕвросоюзЕвростат
 
 
