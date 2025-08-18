Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по российской инфраструктуре
17:19 18.08.2025
В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по российской инфраструктуре
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре показывают, что Владимир Зеленский не стремится ни к какому миру, Украина не собирается соблюдать никакие договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Усилены террористические удары по российской территории. И это комплексная диверсионная деятельность, направленная на нанесение масштабного ущерба мирной инфраструктуре - АЭС, нефтепроводы, Крымский мост. Все это звенья одной цепи, показывающие, что Украине наплевать на условия и условности - никаких договоренностей она в принципе соблюдать не собирается. А добиться хочет лишь продолжения войны", - сказал Журавлев. По мнению депутата, Зеленский не стремится ни к какому миру, а уже заранее выставил условия, по которым, как считает, должны идти переговоры. "И это подобие минского процесса, когда было соглашение о прекращении огня, а все остальное просто сознательно затягивалось, чтобы дать ВСУ время отойти от шока Дебальцевского котла и перевооружиться. Причем, Украина и тогда, и, очевидно, сейчас, считает, что и прекращение огня ее не касается", - отметил он. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщили в ФСБ.
Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре показывают, что Владимир Зеленский не стремится ни к какому миру, Украина не собирается соблюдать никакие договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Усилены террористические удары по российской территории. И это комплексная диверсионная деятельность, направленная на нанесение масштабного ущерба мирной инфраструктуре - АЭС, нефтепроводы, Крымский мост. Все это звенья одной цепи, показывающие, что Украине наплевать на условия и условности - никаких договоренностей она в принципе соблюдать не собирается. А добиться хочет лишь продолжения войны", - сказал Журавлев.
По мнению депутата, Зеленский не стремится ни к какому миру, а уже заранее выставил условия, по которым, как считает, должны идти переговоры.
"И это подобие минского процесса, когда было соглашение о прекращении огня, а все остальное просто сознательно затягивалось, чтобы дать ВСУ время отойти от шока Дебальцевского котла и перевооружиться. Причем, Украина и тогда, и, очевидно, сейчас, считает, что и прекращение огня ее не касается", - отметил он.
Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщили в ФСБ. -0-
