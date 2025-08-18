https://ria.ru/20250818/gosduma-2036047697.html

В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал фашизмом попытку Киева организовать теракт на Крымском мосту. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Подрыв Крымского моста в августовские дни самых больших пробок, когда отдыхающие непрерывным потоком на машинах едут к морю, а в поездах - дети в "Артек" и ветераны в санатории, должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос в общественной жизни, обвалить туристическую отрасль Крыма. Это проявление фашизма и исключительно террористических методов", - сказал Ивлев. При этом депутат не исключил, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта ВСУ на западное побережье Крыма. "Свободное пересечение заминированным автомобилем границ ряда государств в Европе и Закавказье подтверждает версию об участии разведывательных структур стран НАТО в подготовке взрыва Крымского моста. Но не сложилось. Защита Крымского моста на земле, в воздухе, на воде и под водой одна из лучших в мире", - подчеркнул депутат.

