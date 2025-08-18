Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/gosduma-2036047697.html
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост - РИА Новости, 18.08.2025
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал фашизмом попытку Киева организовать теракт на Крымском... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:24:00+03:00
2025-08-18T13:24:00+03:00
россия
республика крым
киев
леонид ивлев
госдума рф
артек
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал фашизмом попытку Киева организовать теракт на Крымском мосту. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Подрыв Крымского моста в августовские дни самых больших пробок, когда отдыхающие непрерывным потоком на машинах едут к морю, а в поездах - дети в "Артек" и ветераны в санатории, должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос в общественной жизни, обвалить туристическую отрасль Крыма. Это проявление фашизма и исключительно террористических методов", - сказал Ивлев. При этом депутат не исключил, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта ВСУ на западное побережье Крыма. "Свободное пересечение заминированным автомобилем границ ряда государств в Европе и Закавказье подтверждает версию об участии разведывательных структур стран НАТО в подготовке взрыва Крымского моста. Но не сложилось. Защита Крымского моста на земле, в воздухе, на воде и под водой одна из лучших в мире", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250818/fsb-2035979070.html
https://ria.ru/20250818/fsb-2035980602.html
россия
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, киев, леонид ивлев, госдума рф, артек, вооруженные силы украины
Россия, Республика Крым, Киев, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Артек, Вооруженные силы Украины
В Госдуме резко высказались о попытке Киева взорвать Крымский мост

Депутат Ивлев назвал попытку Киева взорвать Крымский мост фашизмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал фашизмом попытку Киева организовать теракт на Крымском мосту.
Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Задержание лиц, причастных к попытке теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту
07:48
"Подрыв Крымского моста в августовские дни самых больших пробок, когда отдыхающие непрерывным потоком на машинах едут к морю, а в поездах - дети в "Артек" и ветераны в санатории, должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос в общественной жизни, обвалить туристическую отрасль Крыма. Это проявление фашизма и исключительно террористических методов", - сказал Ивлев.
При этом депутат не исключил, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта ВСУ на западное побережье Крыма.
"Свободное пересечение заминированным автомобилем границ ряда государств в Европе и Закавказье подтверждает версию об участии разведывательных структур стран НАТО в подготовке взрыва Крымского моста. Но не сложилось. Защита Крымского моста на земле, в воздухе, на воде и под водой одна из лучших в мире", - подчеркнул депутат.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ
дополняется ...
 
РоссияРеспублика КрымКиевЛеонид ИвлевГосдума РФАртекВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала