https://ria.ru/20250818/gorlovka-2036075140.html

В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса

В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса - РИА Новости, 18.08.2025

В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса

Полноценное возобновление обучения в школах Горловки 1 сентября отложено до тех пор, пока не будет устранена угроза атак со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:34:00+03:00

2025-08-18T15:34:00+03:00

2025-08-18T15:34:00+03:00

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

иван приходько

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_619fdc9aee43aa553c81165bae6d87d3.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Полноценное возобновление обучения в школах Горловки 1 сентября отложено до тех пор, пока не будет устранена угроза атак со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. Пресс-служба УФСБ России по ДНР 17 августа объявила, что в республике за прошлую неделю сорвали 802 террористических атаки украинских БПЛА по мирному населению региона. "Было принято трудное решение отложить полноценное возобновление учебного процесса в школах до момента, когда угроза атак со стороны украинских вооруженных бандформирований будет полностью устранена. Безопасность детей является приоритетом, и мы не можем допустить, чтобы их жизни подвергались риску", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По словам главы города, первоначально планировалось открыть двери ряда школ для учеников 1 сентября, однако в Горловке пересмотрели сроки возвращения к традиционному формату обучения в школах. "Два десятка школ были подготовлены в соответствии со всеми требованиями, однако штаб обороны ДНР выразил серьезные опасения относительно вероятности новых обстрелов образовательных учреждений", - подчеркнул Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250818/rossija-2036069039.html

https://ria.ru/20250818/gorlovka-2035993835.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, иван приходько, стирол