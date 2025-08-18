Рейтинг@Mail.ru
В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса - РИА Новости, 18.08.2025
15:34 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/gorlovka-2036075140.html
В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса
В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса - РИА Новости, 18.08.2025
В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса
Полноценное возобновление обучения в школах Горловки 1 сентября отложено до тех пор, пока не будет устранена угроза атак со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Полноценное возобновление обучения в школах Горловки 1 сентября отложено до тех пор, пока не будет устранена угроза атак со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. Пресс-служба УФСБ России по ДНР 17 августа объявила, что в республике за прошлую неделю сорвали 802 террористических атаки украинских БПЛА по мирному населению региона. "Было принято трудное решение отложить полноценное возобновление учебного процесса в школах до момента, когда угроза атак со стороны украинских вооруженных бандформирований будет полностью устранена. Безопасность детей является приоритетом, и мы не можем допустить, чтобы их жизни подвергались риску", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По словам главы города, первоначально планировалось открыть двери ряда школ для учеников 1 сентября, однако в Горловке пересмотрели сроки возвращения к традиционному формату обучения в школах. "Два десятка школ были подготовлены в соответствии со всеми требованиями, однако штаб обороны ДНР выразил серьезные опасения относительно вероятности новых обстрелов образовательных учреждений", - подчеркнул Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
россия
в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Иван Приходько, Стирол
В школах Горловки отложили возобновление учебного процесса

Возобновление учебного процесса в Горловке отложили из-за угрозы атак ВСУ

Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Полноценное возобновление обучения в школах Горловки 1 сентября отложено до тех пор, пока не будет устранена угроза атак со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
Пресс-служба УФСБ России по ДНР 17 августа объявила, что в республике за прошлую неделю сорвали 802 террористических атаки украинских БПЛА по мирному населению региона.
"Было принято трудное решение отложить полноценное возобновление учебного процесса в школах до момента, когда угроза атак со стороны украинских вооруженных бандформирований будет полностью устранена. Безопасность детей является приоритетом, и мы не можем допустить, чтобы их жизни подвергались риску", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По словам главы города, первоначально планировалось открыть двери ряда школ для учеников 1 сентября, однако в Горловке пересмотрели сроки возвращения к традиционному формату обучения в школах.
"Два десятка школ были подготовлены в соответствии со всеми требованиями, однако штаб обороны ДНР выразил серьезные опасения относительно вероятности новых обстрелов образовательных учреждений", - подчеркнул Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияИван ПриходькоСтирол
 
 
