В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения
09:51 18.08.2025 (обновлено: 11:42 18.08.2025)
В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском район Горловки поврежден ряд домостроений", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что из-за удара беспилотника в этом же районе поврежден объект теплоснабжающей организации. Мэр уточнил, что пострадавших нет. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в понедельник 01.55 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Калининский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атаки ВСУ в Калининском районе Горловки. 18 августа 2025
Последствия атаки ВСУ в Калининском районе Горловки. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Калининском районе Горловки. 18 августа 2025
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском район Горловки поврежден ряд домостроений", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что из-за удара беспилотника в этом же районе поврежден объект теплоснабжающей организации.
Мэр уточнил, что пострадавших нет.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в понедельник 01.55 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Калининский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
