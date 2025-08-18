https://ria.ru/20250818/gorlovka-2035993835.html

В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения

В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения - РИА Новости, 18.08.2025

В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения

Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости, 18.08.2025

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском район Горловки поврежден ряд домостроений", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что из-за удара беспилотника в этом же районе поврежден объект теплоснабжающей организации. Мэр уточнил, что пострадавших нет. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в понедельник 01.55 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Калининский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

