В Горловке из-за атаки БПЛА поврежден объект теплоснабжения
Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:51:00+03:00
2025-08-18T09:51:00+03:00
2025-08-18T11:42:00+03:00
происшествия
горловка
калининский район
украина
иван приходько
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Ряд домов и объект теплоснабжения повреждены в Калининском районе Горловки из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском район Горловки поврежден ряд домостроений", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что из-за удара беспилотника в этом же районе поврежден объект теплоснабжающей организации. Мэр уточнил, что пострадавших нет. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в понедельник 01.55 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Калининский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
