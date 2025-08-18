Рейтинг@Mail.ru
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
14:49 18.08.2025
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.08.2025
технологии
москва
google
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суд. По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября. Последний раз Google штрафовали по этой статье месяц назад на 7,6 миллиона рублей – по 3,8 миллиона за каждый протокол. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной: о дистанционной покупке алкоголя, вовлечении подростков в преступную деятельность, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
технологии, москва, google
Технологии, Москва, Google
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суд.
По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября.
Последний раз Google штрафовали по этой статье месяц назад на 7,6 миллиона рублей – по 3,8 миллиона за каждый протокол.
За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной: о дистанционной покупке алкоголя, вовлечении подростков в преступную деятельность, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
