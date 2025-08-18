https://ria.ru/20250818/google-2036064530.html
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.08.2025
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:49:00+03:00
2025-08-18T14:49:00+03:00
2025-08-18T14:49:00+03:00
технологии
москва
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суд. По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября. Последний раз Google штрафовали по этой статье месяц назад на 7,6 миллиона рублей – по 3,8 миллиона за каждый протокол. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной: о дистанционной покупке алкоголя, вовлечении подростков в преступную деятельность, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
https://ria.ru/20250814/gosduma-2035403852.html
https://ria.ru/20250816/google-2035735321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, google
Технологии, Москва, Google
Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
На Google завели пять новых протоколов за отказ удалить запрещенный контент