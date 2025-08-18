https://ria.ru/20250818/google-2036064530.html

Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент

Google грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал 5 новых протоколов на компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суд. По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября. Последний раз Google штрафовали по этой статье месяц назад на 7,6 миллиона рублей – по 3,8 миллиона за каждый протокол. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной: о дистанционной покупке алкоголя, вовлечении подростков в преступную деятельность, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.

