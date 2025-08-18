Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна
Глава Союза армян России Абрамян: опыт Карапетяна будет востребован в Армении
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что опыт и знания находящегося под арестом в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна будут востребованы в Армении.
По его словам, незаконное удержание под стражей и лишение свободы не делает Карапетяна менее свободным, чем он был до этого, но лишь в очередной раз раскрывает авторитарную, несправедливую и неблагодарную сущность нынешних властей Армении. "Страны, для которой вы так много сделали как предприниматель и как национальный благотворитель. Убежден, что ваш опыт и знания будут еще востребованы в Армении, к которой вернется уважение и достоинство, и которая станет независимым и процветающим демократическим государством", - заявил Абрамян, поздравляя Карапетяна с 60-летним юбилеем.
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская.
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
12 августа, 19:47