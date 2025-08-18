Рейтинг@Mail.ru
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/glava-2036063746.html
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна - РИА Новости, 18.08.2025
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна
Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что опыт и знания находящегося под арестом в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна будут востребованы в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:46:00+03:00
2025-08-18T14:46:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
самвел карапетян
ара абрамян
никол пашинян
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что опыт и знания находящегося под арестом в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна будут востребованы в Армении. По его словам, незаконное удержание под стражей и лишение свободы не делает Карапетяна менее свободным, чем он был до этого, но лишь в очередной раз раскрывает авторитарную, несправедливую и неблагодарную сущность нынешних властей Армении. "Страны, для которой вы так много сделали как предприниматель и как национальный благотворитель. Убежден, что ваш опыт и знания будут еще востребованы в Армении, к которой вернется уважение и достоинство, и которая станет независимым и процветающим демократическим государством", - заявил Абрамян, поздравляя Карапетяна с 60-летним юбилеем. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250815/adzhapahjan-2035568342.html
https://ria.ru/20250812/pashinyan-2034884418.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, самвел карапетян, ара абрамян, никол пашинян, facebook, ташир
В мире, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир
Глава Союза армян в России отметил важность опыта Карапетяна

Глава Союза армян России Абрамян: опыт Карапетяна будет востребован в Армении

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что опыт и знания находящегося под арестом в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна будут востребованы в Армении.
По его словам, незаконное удержание под стражей и лишение свободы не делает Карапетяна менее свободным, чем он был до этого, но лишь в очередной раз раскрывает авторитарную, несправедливую и неблагодарную сущность нынешних властей Армении. "Страны, для которой вы так много сделали как предприниматель и как национальный благотворитель. Убежден, что ваш опыт и знания будут еще востребованы в Армении, к которой вернется уважение и достоинство, и которая станет независимым и процветающим демократическим государством", - заявил Абрамян, поздравляя Карапетяна с 60-летним юбилеем.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
12 августа, 19:47
 
В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянАра АбрамянНикол ПашинянFacebookТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала