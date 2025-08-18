https://ria.ru/20250818/germaniya-2036066117.html

В Германии призвали Мерца исключить отправку немецких военных на Украину

В Германии призвали Мерца исключить отправку немецких военных на Украину

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца исключить возможность отправки немецких военнослужащих на Украину. "Фридрих Мерц должен окончательно исключить отправку военнослужащих бундесвера в рамках западных гарантий безопасности по Украине. Уже только по историческим причинам немыслимо отправлять немецкие войска. В случае конфликта Германия немедленно стала бы воюющей стороной, канцлер не должен допустить этого", - написала Вагенкнехт в соцсети X*. По ее словам, также не стоит полагать, что Москва согласится на присутствие войск НАТО на территории Украины в рамках переговорного решения. "Мерц и другие европейцы должны теперь внести свой вклад в переговорное предложение в Вашингтоне посредством реалистичного мирного плана и взять на себя ответственность за Зеленского. Россия продвигается вперед, ситуация для Украины заметно ухудшается, большинство населения Украины хочет наконец мира, в том числе ценой территориальных уступок. Тот, кто говорит, что это должна решать сама Украина, должен ориентироваться на настроения населения, которое все меньше поддерживает Зеленского", - добавила она. Ранее в понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью Table.Media, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы. Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

