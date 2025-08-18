Рейтинг@Mail.ru
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 18.08.2025дополняется ...
https://ria.ru/20250818/fsb-2035980602.html
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ - РИА Новости, 18.08.2025
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ
РАНЕЕ В 2025 Г КИЕВ УЖЕ ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬ НА КРЫМСКОМ МОСТУ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ АВТОМАШИНЫ СО СМЕРТНИКОМ - ФСБ РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:04:00+03:00
2025-08-18T08:04:00+03:00
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg
РАНЕЕ В 2025 Г КИЕВ УЖЕ ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬ НА КРЫМСКОМ МОСТУ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ АВТОМАШИНЫ СО СМЕРТНИКОМ - ФСБ
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ae0cee05c099e51648bfddf40657037a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев
Киев
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ

ФСБ: ранее в 2025 году Киев пытался устроить взрыв машины на Крымском мосту

© РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
РАНЕЕ В 2025 Г КИЕВ УЖЕ ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬ НА КРЫМСКОМ МОСТУ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ АВТОМАШИНЫ СО СМЕРТНИКОМ - ФСБ
 
Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала