ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста
Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. РИА Новости, 18.08.2025
россия
украина
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию. "По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.
