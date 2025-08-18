https://ria.ru/20250818/fsb-2035979794.html

ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста

ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста - РИА Новости, 18.08.2025

ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста

Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T07:55:00+03:00

2025-08-18T07:55:00+03:00

2025-08-18T07:55:00+03:00

россия

украина

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152219/72/1522197238_0:146:4170:2492_1920x0_80_0_0_ca7b31b978162f1aad3e1b5ad4c89344.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию. "По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250818/fsb-2035979070.html

россия

украина

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность