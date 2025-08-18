Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста
07:55 18.08.2025
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста
Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России. ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию. "По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки подрыва Крымского моста

ФСБ пообещала суровое наказание организаторам попытки взрыва на Крымском мосту

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, пообещала ФСБ России.
ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
"По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в сообщении.
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту
Россия Украина Грузия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Безопасность
 
 
