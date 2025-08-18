Рейтинг@Mail.ru
07:50 18.08.2025
ФСБ рассказала о попытке Киева взорвать бомбу на Крымском мосту
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев в 2025 году уже пытался устроить на Крымском мосту мощный взрыв бомбы в автомашине со смертником, но более полутонны взрывчатки для этого теракта при попытке ввоза из Польши в Белоруссию в апреле накрыли белорусские силовики, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию. "В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. 02.04.2025 года на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки", - говорится в сообщении. "В ходе дальнейшего расследования задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова", - добавили в ФСБ. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии сообщил 6 апреля, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Президент России Владимир Путин на следующий день после сообщения ГТК по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, и попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз. Лукашенко в конце апреля наградил четверых таможенников, задержавших эту взрывчатку.
россия, украина, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев в 2025 году уже пытался устроить на Крымском мосту мощный взрыв бомбы в автомашине со смертником, но более полутонны взрывчатки для этого теракта при попытке ввоза из Польши в Белоруссию в апреле накрыли белорусские силовики, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года
12 августа, 11:39
"В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. 02.04.2025 года на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки", - говорится в сообщении.
"В ходе дальнейшего расследования задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова", - добавили в ФСБ.
Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии сообщил 6 апреля, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат.
Президент России Владимир Путин на следующий день после сообщения ГТК по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, и попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз. Лукашенко в конце апреля наградил четверых таможенников, задержавших эту взрывчатку.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
12 августа, 16:28
 
РоссияУкраинаБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
