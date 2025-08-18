https://ria.ru/20250818/fsb-2035979352.html

ФСБ рассказала о попытке Киева взорвать бомбу на Крымском мосту

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киев в 2025 году уже пытался устроить на Крымском мосту мощный взрыв бомбы в автомашине со смертником, но более полутонны взрывчатки для этого теракта при попытке ввоза из Польши в Белоруссию в апреле накрыли белорусские силовики, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию. "В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. 02.04.2025 года на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки", - говорится в сообщении. "В ходе дальнейшего расследования задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова", - добавили в ФСБ. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии сообщил 6 апреля, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Президент России Владимир Путин на следующий день после сообщения ГТК по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, и попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз. Лукашенко в конце апреля наградил четверых таможенников, задержавших эту взрывчатку.

